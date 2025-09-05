Fran Susín, dietista, sobre la mejor salsa de tomate del Mercadona: "Muchas vienen con azúcar, yo las evitaría"

En los últimos tiempos, Mercadona se ha consolidado no solo como una de las cadenas de supermercados más influyentes de España sino también como un fenómeno viral en redes sociales. La popularidad de sus productos ha trascendido el ámbito comercial para convertirse en tendencia digital gracias al impulso de influencers que comparten recomendaciones, reseñas y comparativas. Muchos de estos artículos destacan por imitar con éxito a marcas reconocidas a un precio más asequible, lo que despierta la curiosidad de los consumidores y alimenta una conversación constante en plataformas como TikTok o Instagram. Este fenómeno ha reforzado el vínculo entre la marca y un público joven que busca calidad sin renunciar al ahorro.

A esta estrategia se suma una creciente oferta de productos saludables que ha captado la atención tanto de consumidores conscientes como de profesionales de la nutrición. Mercadona ha introducido alternativas con menos azúcares, sin aditivos innecesarios o con ingredientes naturales que ya son recomendadas por expertos y nutricionistas en medios especializados y canales de divulgación. Esta apuesta por lo saludable, combinada con la accesibilidad y la innovación constante, ha permitido a la compañía no solo mantenerse como líder de ventas sino también posicionarse como una marca cercana y adaptada a las nuevas exigencias de consumo.

En este sentido, otro de los productos que más impacto causa entre los jóvenes son las salsas de tomate, debido a la colectividad con la que se mezclan diferentes culturas culinarias, como la italiana o la india. Por el contrario, estos manjares suelen contar con un alto índice calórico debido a la herencia de franquicias de comida basura, entre otras. Sin embargo, es frecuente encontrar opciones saludables, o más fitness, entre las principales líneas de supermercados. La concienciación sobre la importancia de seguir una dieta equilibrada ha llegado a estas marcas, que buscan atraer a toda clase de públicos. Mercadona quizás sea el centro pionero de esta tendencia.

La salsa de tomate más recomendable del Mercadona

Fran Susín, dietista conocido en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre consejos y recomendaciones para seguir una vida saludable, puso fin al eterno debate sobre la mejor salsa de la franquicia valenciana. "Si eres de los míos y te flipan los arroces con tomate, las pastas bien cargaditas de salsa… entonces esto te interesa: ¿qué tomate de Mercadona elegir para cocinar?", se pregunta a sí mismo el especialista en alimentación. Es importante considerar un balance acorde entre sabor, calorías e ingredientes, porque es en este último apartado donde más suelen variar las salsas y donde suelen perder el equilibrio saludable que aparentan.

Para contestar a esta cuestión, aunque existen opciones recomendables, Susín es realmente consciente de su decisión. "Si tuviera que quedarme con uno, sin duda elijo el tomate tamizado. Muchísimo mejor que la mayoría", sentencia. En la contraparte, entra a examinar los productos más vendidos, que son los que no recomienda en gran parte. "Ojito con los otros porque muchos vienen con azúcares o ingredientes innecesarios que no aportan nada bueno", aclara.

Otras opciones recomendables

Asimismo, dejando de lado la opción que ocupa el primer puesto, el especialista también da cabida a otras recomendaciones que cuentan con un balance adecuado de ingredientes. En estos casos, lo que se busca principalmente es el porcentaje máximo del producto en cuestión, en este caso tomate. Por ende, para los más fitness, en el listado de ingredientes tiene que aparecer la fruta y como mucho sal y aceite, sin conservantes ni aditivos. En este sentido, el susodicho afirma que existen también otras opciones que siguen esta línea. "También me gusta el tomate sin azúcares añadidos, el tomate doble concentrado y el troceado si quieres textura", agrega.