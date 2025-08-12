Una profesora de yoga muestra qué 3 ejercicios pueden ayudar realmente con el dolor de espalda

Las molestias en la espalda suelen ser causadas por factores como la falta de movimiento, una postura inadecuada o la tensión muscular. Sin embargo, con el enfoque correcto, como el que ofrece el yoga, puedes fortalecer y relajar tu espalda, mejorando tanto tu postura como tu bienestar general. El yoga ayuda a movilizar la columna vertebral, estirar los músculos y fortalecer el núcleo, lo que puede prevenir futuros dolores y tensiones.

La profesora de yoga Deborah Davis del estudio Yoga Movement en Colonia, comparte tres ejercicios muy fáciles de realizar que son ideales para aliviar tensiones y mejorar la salud del espalda, sobre todo en la zona lumbar y el abdomen. Estas prácticas son perfectas para quienes buscan incorporar una rutina de yoga sencilla, accesible y, sobre todo, efectiva.

1. Puente de hombros: movilización y fortalecimiento

El puente de hombros es una excelente forma de fortalecer la espalda, movilizar la columna vertebral y mejorar la circulación en la zona baja de la espalda.

Cómo hacerlo:

Acuéstate de espaldas con los pies separados a la altura de las caderas y las piernas dobladas a unos 90 grados.

Inhala y levanta suavemente las caderas hacia el techo.

Exhala y baja lentamente las caderas.

Consejo: realiza el movimiento de manera fluida, manteniendo el ritmo de tu respiración.

2. Cobra: apertura y fortalecimiento

La cobra es una postura clásica de yoga que trabaja principalmente el área del torso y la parte superior de la espalda.

Cómo hacerlo:

Acuéstate sobre tu estómago, colocando las manos a los lados de las costillas y la frente en la alfombra.

Al inhalar, levanta el pecho de la colchoneta, manteniendo los codos cerca de tu cuerpo.

Mantén los pies presionados suavemente contra la colchoneta.

Consejo: mantén el movimiento pequeño y cómodo. No fuerces la postura, y detén el ascenso cuando sientas que es suficiente.

3. Bebé feliz: estiramiento y relajación

Este ejercicio es ideal para estirar la parte baja de la espalda y liberar las tensiones acumuladas.

Cómo hacerlo:

Acuéstate de espaldas, lleva las rodillas hacia el pecho y agarra los costados de los pies.

Asegúrate de que las plantas de los pies miren hacia el techo mientras tiras suavemente de los pies hacia ti.

Mantén los hombros relajados sobre el suelo.

Consejo: Si no puedes alcanzar los pies, usa una correa o una toalla alrededor de ellos para ayudar con el estiramiento.

Incorporar estos tres ejercicios de yoga en tu rutina diaria puede hacer una gran diferencia en cómo se siente tu espalda. Además de mejorar la movilidad y aliviar las molestias, también te ayuda a fortalecer la zona media y a mantenerte relajado.