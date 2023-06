¿Me puedo bañar después de comer o hay que esperar a hacer la digestión?

Con la llegada del buen tiempo y el comienzo de las vacaciones, son muchas las personas que pasan los días en una playa o en una piscina. Y siempre surge la misma duda: ¿hay que esperar para bañarse después de comer? Desde pequeños siempre se ha escuchado a los adultos decir 'espera a bañarte que antes tienes que hacer la digestión'. Y sin embargo, aunque se estuviese en la playa o en la piscina, había que esperar más de una hora para poder volver a bañarse. No obstante, ¿es un mito o una realidad? ¿Qué puede ocurrir si una persona se baña justo después de comer?

Los médicos aseguran que no es un mito y aconsejan esperar mínimo media hora

Sobre cuestiones de salud lo mejor siempre es acudir a fuentes médicas y en este caso aseguran que el tener que hacer la digestión es un hecho muy importante, por lo que no es ningún mito. No obstante, ¿durante cuánto tiempo recomiendan hacer la digestión antes de poder bañarse? ¿Y por qué es necesario hacer la digestión?

Los expertos explican que cuando una persona come cualquier alimento, la temperatura corporal aumenta y la sangre se traslada a los órganos digestivos. En cambio, si automáticamente después de comer una persona se baña, comprometerá su digestión ya que la temperatura corporal no será la misma y la sangre se desviará de los órganos digestivos.

Entonces, dicha persona puede empezar a sentir calambres e indigestión. Un proceso que se puede agravar hasta el hecho de vomitar lo que se ha comido previamente. Estos síntomas serán más leves o más fuertes dependiendo de lo copiosa que sea la comida que se haya ingerido.

Sin embargo, los médicos aconsejan esperar tan solo media hora desde la ingesta del alimento hasta el momento del baño. Por lo que no es necesario esperar una hora y media o dos horas como mucha gente cree. Eso sí, recomiendan que antes de entrar en el mar o en la piscina, donde la temperatura está mucho más baja que la corporal, la persona se de una ducha a temperatura ambiente. Para que así el cambio de temperatura no sea tan brusco.

Sin embargo, es un tema que genera mucha controversia y del que existen miles de opiniones diferentes en cuanto al tiempo que hay que esperar después de comer para poder bañarse. Muchos creen que hay que esperar a que el estómago digiera los alimentos y depende de cuáles sean, puede tardar de dos a cuatro horas.

No obstante, solo con media hora de espera y siguiendo la recomendación de los expertos de darse una ducha previa a temperatura ambiente e ir introduciendo el cuerpo poco a poco no debería de haber ningún problema. Pero si alguien se quiere asegurar al cien por cien de que no le pasará nada lo mejor es que se espere mínimo una hora.