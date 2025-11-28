Seis alimentos que ayudan a quemar grasa mientras duermes después de los 50

El cuerpo no se “apaga” cuando nos vamos a la cama: sigue regulando hormonas, reparando tejidos y utilizando energía. Por eso, la comida que elegimos antes de dormir puede influir en cómo el organismo quema grasa durante la noche. En personas mayores de 50 años, donde el metabolismo y la masa muscular tienden a disminuir, este detalle cobra aún más importancia.

Según la nutricionista Sahar Berjis: "Tras los 45 o 50 años, el metabolismo se ralentiza, pero adoptar hábitos que estabilicen el azúcar en sangre, apoyen la digestión y reduzcan la inflamación, puede marcar una diferencia real en el control del peso y la energía diaria".

Los alimentos que ayudan a perder peso mientras duermes después de los 50 años

1. Yogur natural o griego

El yogur rico en proteínas favorece la recuperación muscular y ayuda a mantener la masa magra, clave para acelerar el metabolismo. Además, contiene probióticos que mejoran la digestión y el equilibrio intestinal, lo que influye directamente en la absorción de grasas.

2. Pavo o pollo cocido

Una pequeña porción de proteína magra antes de dormir mantiene los niveles de glucosa estables y favorece la producción de melatonina, la hormona del sueño. Al dormir mejor, el cuerpo regula mejor el cortisol, la hormona del estrés que puede obstaculizar la pérdida de grasa.

3. Almendras o nueces

Los frutos secos aportan grasas saludables y triptófano, un aminoácido que ayuda a conciliar el sueño. Además, las nueces son ricas en magnesio, que interviene en la regeneración celular y el control del azúcar en sangre durante la noche.

4. Té de manzanilla o infusiones relajantes

No es un alimento en sí, pero una infusión sin cafeína puede favorecer un descanso más profundo. Dormir bien mejora la sensibilidad a la insulina y el equilibrio hormonal, dos factores esenciales para evitar el almacenamiento de grasa.

5. Kiwi

Varios estudios muestran que el kiwi mejora la calidad del sueño gracias a su contenido en serotonina y antioxidantes. Dormir bien no solo mejora el humor: también optimiza el metabolismo nocturno y el uso de energía durante el descanso.

6. Queso cottage o requesón

Alto en caseína, una proteína de absorción lenta, este alimento mantiene los músculos nutridos durante toda la noche. Cuanta más masa muscular se conserva, más calorías quema el cuerpo, incluso en reposo.

No se trata de comer menos, sino de comer mejor. Cenar alimentos ricos en proteínas, fibra y nutrientes calmantes puede ayudar a que el cuerpo siga trabajando por nosotros mientras dormimos. Y después de los 50, ese equilibrio entre descanso, digestión y nutrición se convierte en una herramienta poderosa para mantenerse joven, activo y saludable.