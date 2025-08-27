William Li, médico: "El chocolate caliente mejora la circulación y las células madre"

William Li, médico formado en Harvard y autor de investigaciones sobre nutrición y regeneración vascular, sostiene que el cacao puro tiene un impacto notable en la salud.

Según el doctor, consumir dos tazas de chocolate caliente diarias puede duplicar el número de células madre en circulación en apenas un mes.

Células madre en la sangre

El especialista explica que este incremento de células madre se produce porque los flavonoides del cacao estimulan la médula ósea, facilitando que estas células reparadoras viajen por el torrente sanguíneo hacia órganos como el corazón, el hígado o la piel.

Además de aumentar las células madre, el cacao con alta pureza mejora la resistencia de los vasos sanguíneos y la función endotelial.

Esto se traduce en una mejor circulación y, en consecuencia, un menor riesgo de problemas cardiovasculares.

El papel de los flavonoides

Los flavonoides del cacao actúan como antioxidantes y antiinflamatorios. Son los responsables de potenciar la regeneración celular y mejorar el flujo sanguíneo.

Estudios clínicos han demostrado que las personas que consumen cacao rico en flavanoles presentan hasta el doble de células madre circulantes frente a quienes toman versiones pobres en este compuesto.

Evidencia científica

Publicaciones en Nutrients, JAMA y The Journal of Nutrition respaldan los efectos del cacao en la reducción de la presión arterial, la mejora de la sensibilidad a la insulina y el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

Numerosos "superalimentos" poseen un gran valor nutricional e importantes propiedades y beneficios para la salud. Imagen de archivo de cacao en estado fresco Dreamstime

En hombres mayores de 60 años, investigaciones confirman que dos tazas de cacao diario con alto contenido en flavonoides duplican las células madre circulantes.

Cómo elegir el chocolate adecuado

El beneficio real se obtiene con chocolate de al menos un 80 % de cacao, siendo ideal el 100 %. Las versiones azucaradas o ultraprocesadas no ofrecen los mismos resultados y pueden ser contraproducentes para la salud.

Aunque el chocolate puro es beneficioso, debe integrarse en un contexto de hábitos saludables, una dieta variada, ejercicio regular y control de factores de riesgo cardiovascular.

No es un sustituto de tratamientos médicos ni una solución milagrosa, sino un complemento útil para la salud vascular y regenerativa.