Biotecnología y capital riesgo

La investigación en cualquier disciplina se sustenta en el talento y la calidad de los científicos, seguido de las inversiones necesarias para lograr los objetivos marcados. Uno de los mayores expertos en conseguirlos es el emprendedor e inversor español Javier García Cogorro, que trabajó en Estados Unidos durante muchos años ocupando cargos de responsabilidad en compañías multinacionales, entre ellas Eli Lilly & Co. Desde hace un tiempo no muy lejano García Cogorro apostó por conseguir financiación internacional para proyectos de investigación, con un claro sello biotecnológico.

El éxito le ha acompañado en su realidad, que no ya proyecto, «Columbus Venture Partners», un fondo de capital de riesgo especializado en biociencias y biotecnología, y en su empresa Viralgen Vector Core, una compañía de primer nivel internacional centrada en la fabricación de vectores virales.

Ahora y también para invertir en el País Vasco, este empresario, licenciado en Matemáticas y MBA por Icade, se ha centrado en la inversión de capital riesgo en un nuevo sector, con un claro objetivo científico.

La iniciativa, creada por el fondo Columbus y la gestora Quercus, invertirá ochenta millones de euros para acoger empresas y edificios de investigación en la localidad guipuzcoana de Illunbe.

Para Javier García Cogorro, la alianza con esta gestora especializada en inversión inmobiliaria, surge de la necesidad de desarrollar espacios «específicos, bien diseñados y estratégicamente situados» para favorecer la innovación biomédica. Por su parte, Fernando Garnica y Pelayo Muñoz, socios de Quercus, coinciden en que este tipo de desarrollos evidencian cómo el inmobiliario puede actuar como catalizador de sectores estratégicos como el de ciencias de la vida.