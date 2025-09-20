Las claves para el abordaje del sarcoma

Los sarcomas representan cerca del 1% de los casos de cáncer. Para su correcto abordaje es necesario un enfoque multidisciplinar con la implicación de distintas áreas como oncología médica y radioterápica, cirugía ortopédica oncológica, cirugía vascular y cirugía plástica, radiodiagnóstico y anatomía patológica, entre otras, según apuntan distintos especialistas del Hospital Ruber Internacional con motivo del Día Nacional del Sarcoma, que se celebra hoy.

La Dra. Purificación Domínguez, jefe de Servicio de Anatomía Patológica, recalca que «la anatomía patológica juega un papel esencial en tipificar los sarcomas y distinguirlos de otras lesiones. El primer paso diagnóstico consiste en obtener una muestra del tumor mediante biopsia, que analizamos con técnicas histológicas para identificar el tipo celular, el patrón de crecimiento y las particularidades estructurales. Estas características, junto con los datos clínicos y radiológicos, permiten diferenciar entre los múltiples subtipos y distinguirlos de lesiones benignas o pseudosarcomas». Sobre las dificultades diagnósticas, la especialista añade que la principal es su rareza, lo que obliga a que estos casos se concentren en centros con experiencia.

Sobre los avances tecnológicos, la patóloga destaca que «la inmunohistoquímica y las técnicas moleculares como FISH, PCR o NGS son hoy imprescindibles. La detección de alteraciones genéticas específicas, como la fusión EWS-FLI1 en el sarcoma de Ewing o la amplificación de MDM2 en el liposarcoma desdiferenciado, resulta clave para el diagnóstico y la clasificación molecular. Todo ello abre la puerta a una auténtica medicina de precisión, fundamental para planificar el tratamiento más adecuado».

El Dr. César Casado, jefe de Cirugía Plástica del hospital, destaca el papel de la reconstrucción de las partes blandas tras la resección tumoral: «Empleamos colgajos robustos que resistan la radioterapia posterior, muchas veces colgajos libres con técnicas microquirúrgicas. La prioridad es que la resección oncológica sea completa, y a partir de ahí devolvemos la funcionalidad y estética del área afectada». Y explica, «las técnicas de preservación de extremidades han supuesto un cambio radical: hoy la amputación es la excepción, no la norma. Además, contamos con transferencias y suturas nerviosas para reinervar músculos, y técnicas de recuperación linfática que previenen secuelas».

El Dr. Pablo Gallo, jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, indica que «la resección de sarcomas con afectación vascular plantea retos como el riesgo de sangrado, y la necesidad de equilibrar la radicalidad oncológica con la preservación funcional. En ocasiones, la verdadera afectación vascular solo se confirma en el quirófano». Para estos casos, señala, «las reconstrucciones vasculares son fundamentales. Si una arteria mayor está comprometida, realizamos bypass u otras técnicas de revascularización; y cuando se trata de venas importantes, añadimos tratamiento médico, profilaxis trombótica e incluso filtros de vena cava. Todo ello requiere coordinación con cirugía ortopédica oncológica, para planificar la resección y reconstrucción en un mismo acto quirúrgico. Gracias a esta colaboración podemos preservar extremidades y evitar amputaciones innecesarias», afirma.

El Dr. Eduardo Ortiz, responsable de Cirugía Ortopédica Oncológica, sostiene la importancia de atender a los pacientes con sarcoma en unidades multidisciplinares. «Un equipo coordinado reduce tiempos, ansiedad y mejora la supervivencia. La atención se estructura de manera rigurosa gracias a la coordinación entre especialidades y al apoyo de enfermería y Administración, que acompañan al paciente en todo el proceso». Sobre los avances tecnológicos, destaca la cirugía guiada por navegación 3D, las guías de corte personalizadas y los modelos tridimensionales, que permiten resecciones más seguras y precisas. En pediatría, las endoprótesis expandibles preservan el crecimiento y los injertos biológicos siguen siendo clave.

Evolución constante

La Unidad se apoya también en la experiencia de Oncología Médica, liderada por la Dra. María Angeles Vaz. Gracias al conocimiento profundo de la biología tumoral, hoy sabemos que no existe un único sarcoma, sino más de 70 subtipos, cada uno con mecanismos moleculares propios. «Esta precisión diagnóstica permite clasificar a los pacientes en tres grandes grupos: aquellos que se benefician de terapias dirigidas de precisión frente a alteraciones moleculares específicas; quienes pueden responder a la inmunoterapia; y en los que la quimioterapia continúa siendo la opción principal, aunque con estrategias más avanzadas, como su uso antes de la cirugía», explica.

En Oncología Radioterápica, la Dra. Belén Belinchón afirma que las grandes ventajas de la radioterapia de última generación en estos pacientes son la mayor precisión de la irradiación tumoral y la mayor protección de los tejidos sanos cercanos al tumor. Con técnicas de intensidad modulada, imagen guiada y control del movimiento consigue un tratamiento más efectivo, mejores resultados y menos efectos secundarios.

El Dr. Fernando Herráiz, del área de área de Radiodiagnóstico, explica el papel de la imagen médica en todo el proceso asistencial del sarcoma: desde la detección y caracterización precisa hasta la planificación terapéutica y el seguimiento. Para ello se emplean técnicas avanzadas como la resonancia magnética, tomografía, ecografía o PET, y en algunos casos, biopsias guiadas por imagen que permiten afinar el diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado. «El objetivo de los especialistas es identificar y caracterizar la lesión con la mayor exactitud posible», explica el Dr. Herráiz. «En determinados casos, incluso recurrimos a la obtención de muestras de tejido guiadas por imagen, lo que nos permite establecer una correlación clínico-radiológica clave para confirmar el diagnóstico y definir la estrategia terapéutica más adecuada».