Clínica Cemtro, primer hospital privado en tener un robot para implantar prótesis de rodilla en alérgicos a los metales

Clínica Cemtro ha dado un nuevo paso en su compromiso con la innovación y la excelencia médica al convertirse en el primer hospital privado de España en incorporar el robot SkyWalker de Palex España.

Se trata de una tecnología de última generación que mejora la precisión y los resultados en las cirugías de prótesis total de rodilla.

Gracias a las características particulares de la prótesis que implanta, Clínica Cemtro ha decidido utilizar este sistema especialmente en pacientes con alergia o hipersensibilidad a los metales, ampliando así sus opciones para beneficiarse de la cirugía protésica de rodilla con asistencia robótica de precisión.

El sistema permite a los cirujanos planificar la intervención con un TAC previo y ejecutar cortes personalizados mediante asistencia robótica semiactiva.

Entre las principales ventajas de SkyWalker destaca su mayor seguridad y precisión, ya que el robot define los planos de corte adaptados a la anatomía del paciente y a las preferencias del cirujano.

Además, ofrece una menor agresión medular: evita el uso de varillaje intramedular femoral, lo que reduce el sangrado y preserva mejor la estructura ósea.

Este robot permite, gracias a datos intraoperatorios, un ajuste preciso de los ligamentos y la restauración de la cinemática de la rodilla.

Otra de sus ventajas es que permite la implantación de prótesis Medial-Pivot Evolution. Este modelo imita con gran fidelidad la biomecánica natural de la rodilla, lo que se traduce en una marcha más fisiológica, mayor estabilidad en movimiento y una mejor eficiencia del cuádriceps.

Incorpora, además, un recubrimiento avanzado de nitruro de titanio-niobio (NitrX™), que disminuye la liberación de iones metálicos frente a las aleaciones convencionales.

Gracias a estas características, en Clínica Cemtro se destinará especialmente a pacientes con alergia o hipersensibilidad a los metales, que hasta ahora no podían beneficiarse de la cirugía protésica de rodilla con asistencia robótica de precisión.