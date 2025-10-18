¿Cómo afrontar el bullying con mis hijos?

¿Qué es el bullying?

El bullying es una forma de violencia intencionada, reiterada y deliberada entre iguales, cruel, generalmente en el entorno escolar, que puede ser física, verbal, psicológica o incluso digital (ciberacoso).

¿Cómo se pueden detectar posibles casos?

Los padres deben estar atentos a cambios en el comportamiento habitual de sus hijos. Algunos signos de alerta son: no querer ir al colegio o poner excusas frecuentes; cambios en el estado de ánimo: tristeza, irritabilidad, ansiedad; alteraciones del sueño o del apetito; dolores físicos sin causa médica (cabeza, barriga); pérdida de pertenencias o ropa rota con frecuencia; bajo rendimiento escolar repentino; aislamiento social o pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba. La clave está en dialogar, escuchar sin juzgar, ofrecer conﬁanza y crear un espacio seguro para que los hijos se sientan libres de contar lo que les ocurre.

Y al contrario, ¿qué señales indican que tu hijo puede ser el acosador?

Detectar que un hijo puede estar ejerciendo acoso también es fundamental. Algunas señales son:tiene actitudes dominantes o agresivas hacia otros; se burla de compañeros o habla de ellos de forma despectiva; no muestra empatía ante el sufrimiento ajeno; es excesivamente competitivo y le cuesta aceptar normas o límites; o recibe quejas frecuentes por parte del colegio o de otros padres. Si se detectan estas actitudes, es importante actuar con ﬁrmeza, pero también con acompañamiento emocional, ayudándole a comprender el daño que puede estar causando.

¿Se puede prevenir?

Prevenir el bullying es, sobre todo, educar con el ejemplo. Porque los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Comienza mucho antes de que aparezcan los primeros signos de conﬂicto. Los adultos –familiares, docentes, enfermería escolar y todo el personal educativo– somos ﬁguras de referencia emocional y conductual para los alumnos. Nuestra manera de relacionarnos con ellos, nuestra escucha, nuestra mirada respetuosa y gestos cotidianos como una sonrisa o una actitud de ternura son la base silenciosa, pero poderosa de la prevención. Antes de exigirles a los alumnos comportamientos respetuosos, debemos preguntarnos: ¿qué modelo de relación y de gestión de conﬂictos les estamos mostrando nosotros? La prevención del acoso escolar no es responsabilidad exclusiva de un solo profesional o área, sino una construcción colectiva que implica a toda la comunidad educativa. Cada adulto, con su presencia y su ejemplo, tiene el poder de sembrar una cultura de respeto que proteja a los alumnos a lo largo de toda su vida escolar.

¿Por qué la enfermera escolar es una persona referente en este ámbito?

La enfermera escolar ocupa una posición estratégica dentro de la comunidad educativa, que combina el conocimiento sanitario con una presencia diaria, cercana y accesible para el alumnado. Muchos estudiantes encuentran en la enfermería un espacio de conﬁanza donde se sienten seguros para expresar lo que les ocurre, especialmente aquellos que pueden tener diﬁcultades para hacerlo ante otras ﬁguras del centro.