Una dentista desmiente uno de los grandes mitos de la salud bucodental: "Tener los dientes amarillos no quiere decir que tengas mala higiene"

La especialista ha publicado un vídeo en TikTok que ya circula entre miles de usuarios para aclarar que el amarillento de las piezas no siempre implica falta de cepillado, ya que el esmalte es traslúcido y refleja la dentina que puede ser más o menos oscura de forma genética. Herraiz reconoce que el tabaco, el café o la cúrcuma pueden aportar pigmentos externos, pero insiste en que “mucha gente que tiene muy buena higiene presenta un color de diente mucho más amarillo que otro simplemente porque su capa interna es amarilla”.

Blanqueamiento o limpieza profesional

Ante la preocupación estética, la ortodoncista recomienda acudir al dentista: si se sospecha que hay placa o sarro acumulado, lo adecuado es programar una limpieza; si el deseo es aclarar el tono natural, entonces se puede valorar un blanqueamiento dental supervisado. En cualquier caso, subraya que la salud bucodental va más allá del blanco perfecto y que una boca bien cuidada puede mostrar dientes amarillos sin que eso suponga un problema médico.