Descubren que la ELA es una enfermedad autoinmune

Pese a la alta incidencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a día de hoy se desconoce su causa exacta.

Ahora, científicos del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI) y del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (EE UU), han encontrado evidencias de que la ELA podría ser una enfermedad autoinmune. Los investigadores vieron que las células inmunitarias inflamatorias, llamadas linfocitos T CD4, atacan por error ciertas proteínas del sistema nervioso en personas con ELA.

"Este es el primer estudio que demuestra claramente que en las personas con ELA hay una reacción autoinmune que ataca a proteínas específicas asociadas con la enfermedad", afirma el profesor Alessandro Sette, del LJI , quien codirigió el estudio con el profesor David Sulzer, del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

Los investigadores descubrieron que las personas con ELA producen una gran cantidad de linfocitos T CD4 que atacan una proteína específica (llamada C9orf72), expresada en las neuronas. Este tipo de "autoataque" es la característica distintiva de la enfermedad autoinmune.

«La ELA tiene un componente autoinmunitario, y este estudio nos da pistas sobre por qué la enfermedad progresa tan rápidamente», afirma Sulzer. «Esta investigación también nos ofrece una posible dirección para el tratamiento de la enfermedad».

Este nuevo estudio fue publicado recientemente en la revista "Nature"

Dos grupos de pacientes

Aunque la ELA suele progresar rápidamente, alrededor del 10% de los pacientes viven con la enfermedad durante 10 años o más. Por ejemplo, mientras el beisbolista Lou Gehrig falleció tan solo dos años después de su diagnóstico de ELA, el físico Stephen Hawking vivió 55 años.

Los científicos no están seguros de qué explica esta variación. Los investigadores han vinculado ciertos factores genéticos y ambientales a diferentes subtipos de ELA, pero no existe una explicación general que explique las diferencias en la supervivencia de la mayoría de los pacientes.

El nuevo estudio sugiere que el sistema inmunológico juega un papel importante en los tiempos de supervivencia del paciente. Al examinar las respuestas de las células T en pacientes con ELA, los investigadores se sorprendieron al encontrar dos grupos distintos. Un grupo presentó una supervivencia prevista más corta. Sus células T CD4 inflamatorias liberaron rápidamente mediadores inflamatorios al reconocer las proteínas C9orf72.

El segundo grupo tenía células T CD4 inflamatorias dañinas, pero también un mayor número de células T diferentes: CD4 antiinflamatorias. Este segundo grupo también tuvo tiempos de supervivencia proyectados significativamente más largos.

Las células T CD4 antiinflamatorias son importantes porque pueden regular las enfermedades. Cuando el sistema inmunitario combate una infección viral, por ejemplo, produce células T inflamatorias para eliminar las células infectadas. Una vez que el sistema inmunitario elimina el virus, las células T CD4+ antiinflamatorias intervienen para evitar que las células T excesivamente activas dañen los tejidos sanos.

Los científicos no esperaban observar este mismo proceso en pacientes con ELA. La nueva investigación sugiere que las células T CD4+ podrían reducir las respuestas autoinmunes dañinas y ralentizar la progresión de la ELA. "Esta respuesta protectora de las células T es más fuerte en las personas con un tiempo de supervivencia previsto más largo", afirma Emil Johansson, Ph.D., científico visitante en el Laboratorio Sette.

Próximos pasos

Las futuras terapias contra la ELA podrían aumentar las respuestas protectoras de las células T CD4 y reducir la inflamación dañina, según el técnico de investigación del LJI Tanner Michaelis, quien fue el primer autor del estudio. "Esperamos que ahora que conocemos el objetivo específico de estas células inmunes, podamos crear terapias más efectivas para la ELA", afirma.

"Este enfoque podría aplicarse a otros trastornos como el Parkinson, el Huntington y el Alzheimer", añade Sette. De hecho, la nueva investigación es solo el último avance en el creciente campo de la neuroinmunología. Hallazgos recientes del Laboratorio Sette también han demostrado conexiones entre la autoinmunidad y la enfermedad de Parkinson, otra enfermedad caracterizada por la muerte neuronal.

«Existen varias enfermedades neurodegenerativas en las que ahora tenemos evidencia clara de la participación de las células inmunitarias», afirma Sette. «Esto se está convirtiendo en la regla de las enfermedades neurodegenerativas, más que en la excepción».