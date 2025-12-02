Detección y apoyo frente a la violencia de género

La violencia de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves de nuestra sociedad. Su erradicación es una responsabilidad colectiva que interpela a toda la comunidad y requiere el compromiso activo de instituciones, profesionales y ciudadanos.

En este contexto, las farmacias desempeñan un papel esencial por su proximidad, su extensa implantación y la confianza que generan en la ciudadanía. Para muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad, la farmacia es un espacio seguro al que pueden acudir en momentos de especial dificultad.

La colaboración entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos viene de lejos, pero se ha reafirmado con la actualización del convenio de colaboración a principios de noviembre de 2025.

Este marco actualizado consolida una relación institucional estable y alinea nuestras actuaciones con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado también en febrero de este mismo año, que reconoce explícitamente el valor de las farmacias en la sensibilización, la información y la detección precoz. Coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se ha actualizado el Protocolo de Actuación en la Farmacia Comunitaria ante la violencia contra las mujeres, que sustituye al elaborado en 2021 y difundido en 2022. El nuevo documento incorpora avances normativos, amplía los indicadores de detección e incluye pautas claras para actuar con prudencia, respeto y seguridad.

Con más de 80.000 profesionales y 22.231 farmacias en todo el país, la profesión farmacéutica es un agente clave, como entorno de la víctima, frente a todo tipo de violencia contra las mujeres.