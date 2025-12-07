Enfermera es femenino porque históricamente han sido las mujeres las que se han encargado del cuidado de las personas. Las enfermeras, además de esta labor esencial para la pervivencia de la vida, se han formado en conocimientos técnicos y científicos fundamentales para que ese cuidado sea total. Porque ya se sabe que el cuerpo y el alma son un ente único, y que la curación de un enfermo solo puede venir de esa conjunción inseparable que durante tanto tiempo hemos separado. Las enfermeras han sido discriminadas en doble sentido: por ser mujeres en su mayoría y por tener que hacer dos trabajos a la vez. Uno en el hospital y otro en el hogar. Eso son veinticuatro horas de trabajo continuado; el del hospital mal pagado y el de la casa gratis.

Tremenda situación que, según he podido apreciar por el homenaje a la enfermería que LA RAZÓN celebró recientemente, sigue sucediendo hoy en día. Las enfermeras, además, en muchos casos no tienen horarios ni espacios fijos en los que laborar. Recuerdo a las «correturnos» de la época en la que trabajé como auxiliar de clínica en la maternidad de O’Donnell, en Madrid. Recuerdo como las enfermeras corrían por los pasillos para curar o auxiliar a un número de pacientes imposible de atender. Recuerdo también que a pesar de aquella falta de tiempo y de cuidado a ellas, todavía daban la mano y la sonrisa a las mujeres dolientes.

Sí, enfermera es femenino, aunque algunos hombres hayan sentido esa maravillosa vocación, y como tal han sido discriminadas, explotadas y mal pagadas. Algo, que, si apreciamos la vida, resulta un sinsentido.