España, referente europeo en la fabricación de medicamentos genéricos

España se ha consolidado como uno de los países europeos con mayor capacidad de fabricación de medicamentos genéricos. Siete de cada diez fármacos de este tipo consumidos en nuestro país se producen en alguna de las más de 20 plantas de fabricación con las que cuenta esta industria, lo que refuerza la autonomía sanitaria, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la competitividad de este sector.

Cataluña concentra una parte significativa de esta capacidad productiva, con instalaciones de referencia como las de Towa International en Martorelles y Kern Pharma en Terrassa. La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Elena Casaus, ha visitado ambas plantas, que son ejemplo del peso industrial y la capacidad de innovación del medicamento genérico en nuestro país.

Durante la visita se ha puesto de manifiesto el papel estratégico de la industria de genéricos en España. El sector mantiene una apuesta continuada por la innovación y la inversión industrial. De media, por cada medicamento genérico, la industria reinvierte alrededor del 15 % de su precio en modernizar plantas, procesos e innovación. Además, genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, con una alta presencia de mujeres y jóvenes. A ello se suma una creciente proyección internacional, ya que una parte relevante de la facturación procede de exportaciones al mercado europeo.

“España es uno de los principales países europeos en fabricación de medicamentos genéricos. Visitar las plantas de las compañías asociadas a Aeseg nos permite constatar de primera mano la calidad, innovación y compromiso de nuestra industria, que refuerza la autonomía sanitaria y garantiza el acceso de los pacientes a los tratamientos”, ha señalado Elena Casaus.

Estas visitas forman parte de la agenda institucional de Aeseg, patronal que agrupa a 31 compañías de la industria de medicamentos genéricos en España. Además de Towa, empresa con un amplio portafolio de genéricos y productos OTC accesibles, y Kern Pharma, cuyo vademécum cubre hasta el 95 % de las necesidades de prescripción con medicamentos líderes como paracetamol e ibuprofeno, la secretaria general de la asociación ha visitado recientemente otras plantas de referencia, entre ellas Laboratorios Normon, en Tres Cantos (Madrid), compañía con más de 85 años de trayectoria y líder en el mercado hospitalario con cerca del 20 % del suministro de dosis. También la de Chemo, del Grupo Insud Pharma, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente en investigación, desarrollo y fabricación de principios activos y formas farmacéuticas terminadas.