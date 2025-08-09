Estas son las dietas virales están causando una "epidemia" de cáncer: "Multiplican por cuatro las posibilidades de que mueras pronto"

La investigación revela que el consumo excesivo de proteínas sobreactiva un mecanismo celular que puede estimular el crecimiento de células cancerígenas. Esta tendencia nutricional, particularmente popular entre mujeres, está generando alarma en la comunidad médica.

Los expertos advierten que muchas personas siguen regímenes con ingestas muy superiores a las recomendadas, ignorando los riesgos demostrados científicamente. La recomendación establece un consumo moderado de proteínas, muy por debajo de las cantidades que promueven algunas tendencias virales.

Alternativas saludables

Frente a esta peligrosa moda, los especialistas recomiendan opciones vegetales que ofrecen beneficios nutricionales adicionales. Estas alternativas no solo proporcionan proteínas, sino también otros nutrientes esenciales para el bienestar.

La advertencia cobra especial relevancia ante el aumento de casos potencialmente vinculados a estos regímenes alimenticios extremos. Los expertos insisten en la necesidad de un enfoque nutricional equilibrado y basado en evidencia científica.