«Este tercer caso refuerza que sea posible la cura funcional del VIH»

1. En colaboración con otros centros nacionales e internacionales, han descrito en «Lancet HIV» el tercer caso de cura funcional del VIH. Cuénteme.

Dra. Norma Rallón (N. R.): Se trata de una mujer india de 48 años que, 22 años después de su diagnóstico, mantiene la infección controlada sin tratamiento antirretroviral, y presenta además evidencias de serorreversión. Se infectó con un virus plenamente competente para la replicación, transmitido por su pareja, y, sin embargo, su organismo posee mecanismos naturales extraordinariamente eficaces capaces de impedir la multiplicación del VIH y de dirigir el reservorio hacia formas provirales defectuosas e incapaces de causar enfermedad, alcanzando así la cura funcional del VIH. Nuestros datos indican que este control de la infección se estableció muy precozmente tras la adquisición del virus, lo que refuerza su singularidad biológica.

2. Pero la mayoría de los «controladores de élite» no mantienen este control a largo plazo.

N.R.: Así es. De hecho, los controladores de élite a largo plazo –aquellos que mantienen la carga viral indetectable durante una década o más– son muy poco frecuentes. Y aún más excepcional es la aparición de controladores de élite que alcanzan una cura funcional del VIH, como en este caso.

3. ¿Cuánto tiempo suelen mantener este control?

Dr. José Miguel Benito (J. M. B.): No hay un tiempo definido. Varía desde unos meses hasta más de una década. No se ha identificado un único factor que determine la duración del control, aunque se han demostrado diversos mecanismos. Así, tener una respuesta inmunológica adaptativa mediada por linfocitos T más eficiente se asocia con la capacidad de mantener el virus bajo control sin tratamiento.

4. ¿Cuántos años han tenido bajo control el VIH los otros casos?

J. M. B.: El caso descrito en «Nature» mostró un control del virus durante 24 años, mientras que el caso publicado en «Annals of Internal Medicine» 9 años. Este tercer caso de cura funcional refuerza la evidencia que demuestra la posibilidad de una cura funcional del VIH en ausencia total de tratamiento.

5. ¿Por qué es tan singular?

J.M.B.: Porque presenta un fenotipo caracterizado por la ausencia de síntomas clínicos asociados al VIH, ausencia de comorbilidades, sistema inmunológico preservado y funcional, ausencia de virus competentes para la replicación, ausencia de inflamación sistémica y un patrón de anticuerpos compatible con serorreversión.

6. ¿En qué se diferencia de los otros dos casos documentados de cura funcional del VIH?

N.R.: En esta paciente se evaluó la presencia de VIH no solo como provirus integrado en las células, sino también como virus circulante en plasma, y no se detectaron secuencias virales intactas; además, se vio un patrón de western blot compatible con serorreversión, 20 años después del diagnóstico. Su sistema inmunológico está altamente preservado, con mínimo agotamiento, muerte, y senescencia celular, y tiene niveles inflamatorios notablemente bajos. Además, muestra un perfil protector de microARNs y ARNm, junto con expresión aumentada de factores de restricción anti-VIH, lo que refuerza su capacidad innata para controlar el virus. Y la caracterización del virus de su pareja –plena y replicativamente competente– contrasta con su control espontáneo, subrayando la singularidad de este caso.

7. ¿Qué tiene ella que no tengan los controladores de élite al uso y los pacientes con VIH que sí enferman?

J. M. B.: Presenta un sistema inmunológico preservado y funcional, no posee virus competentes para la replicación, muestra ausencia de inflamación sistémica y tiene un patrón de anticuerpos compatible con serorreversión.

8. ¿Por qué son tan cruciales las células «natural killer» (NK)?

N. R.: Las NK son linfocitos del sistema innato que eliminan de forma inmediata células infectadas por virus o transformadas malignamente, sin exposición previa al antígeno. En el VIH, participan eliminando células infectadas, contribuyendo al control viral incluso sin tratamiento. Todos tenemos NK, pero hay diferencias en cantidad, fenotipo y eficacia, influenciadas por genética, edad y estado de salud. Estas diferencias explican por qué algunos individuos controlan infecciones o tumores de manera excepcional, mientras otros progresan más rápido.

9. ¿Este hito nos acerca a una cura del VIH?

N.R.: Sí, porque aunque la cura esterilizante sigue siendo muy difícil de alcanzar, la demostración de este control extraordinario sin tratamiento en individuos sin provirus intactos redefine los límites de lo que es biológicamente posible en ausencia de intervenciones como el trasplante alogénico de células madre.

10. ¿Cuál es la situación del VIH en España? Hay una tendencia descendente, pero no sé si temen que haya algún repunte por fenómenos como el chemsex.

N.R. y J.M.B.: España mantiene una tendencia descendente de nuevos diagnósticos de VIH gracias al mejor cribado, al alto acceso al tratamiento y a que la mayoría de las personas con VIH tienen carga viral suprimida. Aun así, persisten algunos problemas como una cifra importante de diagnósticos tardíos; el aumento de otras ITS, lo que indica cambios en conductas sexuales. Por eso, aunque la situación global es mejor, podrían presentarse posibles repuntes, por factores como el chem-sex, la baja percepción de riesgo, la irregular adherencia a la PrEP, el menor uso de preservativo, ciertas dificultades en colectivos vulnerables. En resumen: vamos bien, pero no es momento de bajar la guardia.