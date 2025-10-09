Estos son los mejores hospitales de España, según un nuevo ranking

Los Premios BSH-Best Spanish Hospitals Awards han reconocido por séptimo año consecutivo a los hospitales con mejores resultados de España en calidad asistencial, eficiencia y gestión clínica. La ceremonia, celebrada en Casa Convalescència (Barcelona), reunió a más de 160 representantes de 62 hospitales galardonados, tanto públicos como privados, de todo el país.

En dichos galardones, que otorga la consultora especializada Higia Benchmarking, se han analizado un total de 149 hospitales —89 públicos y 60 privados— de toda España. Los complejos pertenecen a 15 comunidades autónomas, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior. Desde la primera convocatoria, en 2019, la participación se ha casi duplicado, reflejando el creciente interés del sector por medir y compartir buenas prácticas.

Para decidir los resultados de excelencia, se realizó un análisis de hasta 110 procesos clínicos en 11 áreas clínicas. Estas incluyen aparato circulatorio, respiratorio, sistema nervioso, enfermedades infecciosas, salud de la mujer, aparato digestivo y hepatopancreático, músculo-esquelético, enfermedades mentales o procesos neonatales. Esto representa casi el 95% de toda la casuística hospitalaria, lo que supone más de 3.000 indicadores analizados por hospital español.

Cataluña, Madrid y Andalucía dominan el ranking nacional

Por comunidades autónomas, Cataluña lideró la participación con 44 hospitales, seguida por la Comunidad Valenciana (21), Madrid (20), Canarias (17) y Andalucía (17).

En cuanto a los premiados, Cataluña volvió a liderar el ranking con 21 hospitales reconocidos y 45 galardones. Le sigue Madrid, con 12 hospitales y 23 premios, y Andalucía, con 12 hospitales y 19 galardones.

La Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar, con 8 hospitales reconocidos y 11 premios, seguida por Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con dos cada una.

Mejores hospitales de la Comunidad de Madrid

En Madrid, siete hospitales resultaron ganadores en sus categorías, siendo seis de ellos públicos.

En Procesos médicos, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz fue distinguido como mejor centro de alta tecnología, y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, como mejor hospital general y de referencia.

En Procesos quirúrgicos, el galardón al mejor centro de alta tecnología fue para el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, y el de mejor hospital general y de referencia, para el Hospital Universitario General de Villalba.

En Unidades de Cuidados Intensivos UCI (categoría opcional), las tres categorías premiadas recayeron en hospitales madrileños:

Vithas Madrid Arturo Soria (hospital privado grande),

Hospital Universitario Gregorio Marañón (alta tecnología) y

Hospital Universitario del Henares, en Coslada (general y de referencia).

También destacaron como finalistas el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (procesos quirúrgicos y urgencias), el Hospital Universitario Infanta Elena (procesos médicos) y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (procesos quirúrgicos).

Recepción de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards 2025 BSH

Resto de ganadores

Cataluña, Madrid y Andalucía concentran la mayoría de los centros premiados, pero la excelencia se extiende por todo el país, con reconocimientos también en la Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia y Canarias. En este enlace puedes ver la lista completa de premiados y finalistas.

Procesos médicos:

Hospital Universitari General de Catalunya (privado grande)

HLA Hospital Mediterráneo, Almería (privado intermedio)

Vithas Alicante (privado básico)

Fundació Sanitària Mollet (básico y comarcal)

Procesos quirúrgicos:

Hospital Universitari Sagrat Cor (privado grande)

HLA Hospital Inmaculada (privado intermedio)

Vithas Lleida (privado básico)

Hospital de Viladecans (comarcal)

Procesos materno-infantiles:

Clínica Corachan, S.A. (privado grande)

Hospital Quirónsalud Murcia (privado intermedio)

Vithas Almería (privado básico)

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (alta tecnología)

Hospital de Mataró – Consorci Sanitari del Maresme (general y de referencia)

Fundació Salut Empordà – Hospital de Figueres (comarcal)

Una radiografía del sistema sanitario español

Para Toni Hidalgo, director y fundador de los Premios BSH, este reconocimiento "es más que una competición; es una toma de constantes vitales del sistema hospitalario español". Además, "los 149 hospitales participantes recibirán un informe detallado de benchmarking, que les permitirán orientar mejor sus esfuerzos en calidad, adecuación y eficiencia".