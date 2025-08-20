Europa confirma que los medicamentos para adelgazar como Ozempic y Wegovy pueden dejarte ciego

Los medicamentos basados en la semaglutida, como Ozempic y Wegovy, se han popularizado en los últimos años como una opción rápida, cómoda y eficaz para perder peso. Pero su rápido ascenso también ha venido acompañado por un escrutinio creciente sobre sus posibles efectos secundarios adversos. La última señal de alarma procede de Europa: la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha concluido que existe una relación entre la semaglutida y el riesgo de pérdida súbita de visión.

La complicación señalada por la EMA es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA), una afección que se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al nervio óptico. Se manifiesta como una pérdida súbita, indolora y parcial o total de la visión en uno o en ambos ojos. Tras el glaucoma, es la segunda causa más frecuente de ceguera en personas adultas.

Estudios recientes: señales contradictorias

La advertencia europea no surge de la nada. En julio de 2024, la revista JAMA Ophthalmology publicó un estudio que LA RAZÓN recogió, en el que se observaba un posible incremento del riesgo de NOIANA en pacientes tratados con semaglutida. Un metaanálisis más reciente, publicado en agosto, llegó a conclusiones similares: la relación existe, pero la solidez de las pruebas es limitada y hacen falta más investigaciones.

En paralelo, otros trabajos han mostrado resultados diversos. Una investigación publicada en febrero de 2025 relacionó la semaglutida y la tirzepatida (principio activo de otros medicamentos, como Mounjaro) no solo con esta neuropatía óptica, sino también con otros trastornos como la maculopatía media aguda paracentral, una condición que afecta a la mácula del ojo.

Sin embargo, otro análisis sistemático de 78 ensayos clínicos y más de 73.000 pacientes no encontró asociación entre la semaglutida y la retinopatía diabética ni con otros trastornos oculares, aunque sí reconoció un posible vínculo con la NOIANA.

En palabras de Fernando Gerchman, endocrinólogo brasileño y autor principal de este último estudio: "Los hallazgos confirman una señal, pero los resultados deben replicarse. Hay cierta imprecisión en los análisis y no podemos hablar aún de causalidad definitiva".

Salud ocular istock

El veredicto de la EMA y aplicación en España

En los últimos años, el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA ha estado revisando la evidencia científica disponible. ¿El resultado? La neuropatía óptica isquémica anterior debe figurar entre los posibles efectos secundarios de la semaglutida, con una frecuencia clasificada como "muy rara". Esto significa que podría afectar a hasta 1 de cada 10.000 personas que reciben el tratamiento, según la EMA, que este verano ha emitido la recomendación de actualizar los prospectos.

En España, la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) confirmó en junio de este año el riesgo potencial de pérdida repentina de visión en pacientes tratados con semaglutida. No obstante, esta información no se ha incluido aún en la ficha técnica ni en el prospecto de los medicamentos, a falta de su ratificación oficial por el CHMP (Comité de Medicamentos de Uso Humano) de la EMA.

Cabe recordar que el prospecto del Ozempic en España ya advertía sobre otra complicación oftalmológica: la retinopatía diabética, que se considera un efecto secundario frecuente y puede afectar hasta a 1 de cada 10 personas.

¿Qué significa para los pacientes?

Para los especialistas, la clave está en contextualizar el riesgo. Estadísticamente, la NOIANA afectaría un 0,04 % en los pacientes tratados con semaglutida, un riesgo extremadamente bajo en términos absolutos. Sin embargo, aconsejan estar atentos a cualquier pérdida repentina de visión y consultarlo de inmediato con un médico.

No obstante, en Estados Unidos, el debate ha ido más allá: diversos bufetes de abogados han comenzado a promover demandas colectivas contra las compañías farmacéuticas, en representación de pacientes que habrían sufrido pérdida de visión tras el uso de semaglutida.

La EMA pide calma y subraya los beneficios de Ozempic o Wegovy

La EMA subraya que esta nueva advertencia no cambia el beneficio global del tratamiento con semaglutida, que sigue siendo muy eficaz para el control de la diabetes y la pérdida de peso. Pero sí es un recordatorio de que todo tratamiento debe ser revisado científicamente, y requiere un seguimiento médico cercano para evitar complicaciones.