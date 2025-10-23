La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles ya tiene nuevo presidente

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) tiene nueva presidenta. Así lo acaba de anunciar tras conocerse los resultados de las elecciones, celebradas hoy, y en las que Ana Oliver ha obtenido el 53 % de los votos emitidos. En los comicios han concurrido Carlos Gallinal y Ana Oliver.

“Comenzamos una nueva etapa basada en el diálogo, la unidad y la defensa firme de los intereses de nuestras farmacias. Nuestro compromiso es trabajar con responsabilidad, escuchar a todos y construir una organización que mire al futuro con ambición y realismo.”, ha señalado Ana Oliver tras conocerse el resultado.

La nueva Comisión Permanente queda configurada además, con Elena Jiménez como secretaria general; Guillermo Torres como tesorero; Juan Domingo Román como vicepresidente primero; y María Victoria Hervás como vicepresidenta segunda.

La jornada se ha caracterizado por una participación altísima, que ha alcanzado el 94% del censo electoral, reflejo del compromiso del colectivo farmacéutico con su representación empresarial.