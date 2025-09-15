Investigadores españoles buscan un hidrogel para curar heridas crónicas

Las heridas crónicas (úlceras por presión, pie dibético, heridas post quirurgicas que no cicatrizan, entre otras) presentan un reto añadido cuando se localizan en cavidades profundas (fístulas, abscesos, heridas con trayectos subcutáneos, etc) ya que no solo son difíciles de limpiar y tratar, sino que, además, implican un alto riesgo de infección. También suponen una importante fuente de dolor para los que las padecen, que afecta a su calidad de vida, y representan entre el 2 y el 4% de los costes sanitarios en en Europa.

Por ello, se ha puesto en marcha un proyecto europeo (Injectheal) que busca desarrollar un hidrogel autoadhesivo y autoreparable en 4D, diseñado no solo para administrar medicamentos con precisión en el lugar necesario, sino también para apoyar activamente la regeneración de tejidos y reducir la inflamación de las infecciones. Financiado con 7,3 millones de euros, en la iniciativa participa un equipo de investigadores del Instituto Ingenio -centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV).

Cuando esté terminado, el hidrogel representará un avance radical en el tratamiento de heridas crónicas, especialmente en heridas profundas, que son difíciles de tratar con las terapias existentes.

El equipo de Ingenio recibirá más de 170.000 euros y jugará un papel clave en la realización de la Evaluación Temprana de Tecnologías de la Salud (eHTA) y en la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de la tecnología Injectheal. La eHTA utilizará un enfoque de análisis multicriterio de decisiones (MCDA) para evaluar las dimensiones clínica, económica, social, ambiental y regulatoria de la plataforma de hidrogel, comparándola con soluciones existentes para el cuidado de heridas crónicas y orientando futuras estrategias regulatorias y de comercialización.

"Esta evaluación integrará aportaciones de múltiples partes interesadas, incluyendo pacientes y profesionales de la salud para garantizar la relevancia y utilidad de la tecnología", comenta David Barberá, investigador del proyecto en Ingenio (CSIC-UPV).

"El objetivo de nuestro trabajo es apoyar la innovación responsable alineando la efectividad clínica, el valor para el paciente, la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental", añade Barberá. "Injectheal nos ofrece una oportunidad única para aplicar herramientas de evaluación temprana de tecnologías de salud y análisis del ciclo de vida dentro de un marco profundamente interdisciplinario. ", concluye.

Junto a David Barberá, que lidera el equipo por la parte de CSIC, están Rocío Poveda, que lidera el equipo por parte de UPV, y el investigador Pablo D'Este. Este proyecto europeo reúne a científicos, clínicos e ingenieros de toda Europa, sumando en total 13 socios de 8 países, entre los que se encuentran Italia, Austria, Alemania, Irlanda, España, Suiza y Reino Unido.