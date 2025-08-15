Jorge Ángel, enfermero, advierte sobre tres alimentos muy comunes en la dieta española: "Nadie debería consumirlos"

Jorge Ángel, enfermero y creador de contenido con amplia audiencia en TikTok, ha identificado tres alimentos habituales en los hogares españoles que considera "peligrosos" para el corazón. Basado en estudios de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE), advierte que las hamburguesas industriales, el pollo frito y las salchichas procesadas son productos que contienen altos niveles de grasas saturadas que forman placas de ateroma, obstruyendo arterias y aumentando el riesgo de infartos. Su crítica se extiende a otros ultraprocesados que transforman comidas cotidianas en amenazas silenciosas.

Riesgos ocultos en la alimentación diaria

El profesional detalla que estos alimentos, frecuentes en comidas y cenas rápidas, provocan picos de glucosa y favorecen la obesidad, factor clave en enfermedades cardíacas. Además de los tres productos principales, incluye en su advertencia cereales azucarados, galletas industriales y postres lácteos por su carga de aditivos y azúcares ocultos. Todos ellos, señala, comprometen la circulación sanguínea y convierten rutinas alimentarias aparentemente inocuas en prácticas de riesgo.

Ángel enfatiza el mecanismo de daño: las grasas saturadas generan acumulaciones que estrechan las arterias, mientras los azúcares alteran el metabolismo. La SECCE respalda esta visión, recordando que el corazón es un órgano "complejo y delicado" que requiere nutrición específica. El consumo regular de estos productos, insiste el enfermero, socava la salud cardiovascular de manera progresiva e imperceptible.

La solución, concluye Ángel, radica en reducir "al mínimo" estos alimentos y optar por alternativas saludables, combinado con chequeos médicos periódicos. "La prevención empieza en la cocina".