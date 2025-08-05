«Durante la lactancia la madre debe beber agua aunque no tenga sed»

1. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Precisamente, en verano requiere especial atención. En esta época es importante ofrecer el pecho con más frecuencia, aunque sea en tomas más cortas. Pero, ¿cómo hacer tomas más cortas?

La lactancia materna se adapta a las necesidades del bebé. En verano se recomienda ofrecer el pecho de forma frecuente y a demanda para asegurar la hidratación del bebé. No debe preocuparnos si el bebé realiza tomas más cortas, porque, dado el calor y la sudoración, suelen pedir el pecho con más frecuencia. Siempre debemos esperar a que el bebé se suelte solo del pecho y no ser nosotros quien controlemos el tiempo de las tomas. La lactancia debe ser a demanda y es el bebé quien regula la cantidad.

2. La madre ha de beber más agua, ¿cuánta?

La mamá debe beber agua durante todo el día y no solo ante la sensación de sed. Se recomienda beber entre dos y tres litros de agua al día, y aumentar el consumo de fruta y verdura rica en agua.

3. ¿ Algún otro consejo para dar el pecho en esta época del año?

Es fundamental proteger al bebé del sol, así como intentar buscar lugares más o menos frescos y con sombra para amamantar, además de evitar el exceso de ropa en ambos y usar ropa cómoda y transpirable. En lugares cerrados es importante mantener ambientes frescos y ventilados, pero debemos evitar mantener el aire acondicionado encendido durante muchas horas seguidas o el uso de ventilador de forma directa y continua.

4. Con el calor, los bebés, en muchas ocasiones, al sudar más, orinan menos. Pero también está el peligro de que un bebé no esté bien hidratado. ¿Cuántas veces ha de miccionar al día un bebé de 0 a 2 años? ¿Y de 2 a 3?

Los bebés deben mojar al menos entre seis y ocho pañales al día, y el color de la orina debe ser claro. En bebés más mayores, entre dos y tres años, puede ser normal que las micciones sean menos frecuentes, pero de mayor cantidad.

5. ¿Qué ventajas tiene la lactancia materna a corto plazo?

A corto plazo la lactancia materna ayuda a la recuperación de la mamá en el postparto, ya que disminuye el sangrado, ayuda a la involución del útero y facilita la pérdida de peso, además de reducir el riesgo de depresión postparto y promover el vínculo entre la mamá y su bebé. En cuanto al bebé, la lactancia materna le protege contra infecciones y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. De hecho, a la primera leche, el calostro, que es una leche rica en inmunoglobulinas, vitaminas y minerales, se la conoce como la «primera vacuna» por sus amplias propiedades. A medio plazo, la lactancia materna previene al bebé de desarrollar patologías como cardiopatías o diabetes y disminuye el riesgo de muerte súbita y de obesidad infantil.

6. ¿Y a largo plazo?

A largo plazo la lactancia materna favorece el desarrollo cognitivo y la inteligencia emocional del bebé. En cuanto a la mamá, el haber lactado alguna vez en su vida es un factor protector frente a cáncer de tipo ginecológico como el cáncer de ovario o de mama, y previene de problemas óseos, al aumentar el contenido de calcio en los huesos.

7. ¿Hay beneficios contrastados pasados los cuatro años?

La lactancia materna mantiene sus beneficios con el paso del tiempo, de manera que siempre va adaptándose a las necesidades del niño, ya sea aumentando su aporte calórico y proteico o adaptándose en periodos de enfermedad para aportar al niño lo que necesita. Se ha encontrado una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer, como leucemia infantil, y de enfermedades metabólicas y autoinmunes, así como un mayor desarrollo emocional y psicosocial del niño.

8. En ocasiones, dar el pecho puede suponer un problema de sueño para hijo y madre. Le pregunto esto porque no siempre dar el pecho cuando este ya tiene casi dos años puede ser lo mejor si el hijo no duerme y es adicto a la leche y al contacto con su madre hasta el extremo de levantarse 14 veces por la noche. En esos casos, ¿no se debería recomendar dejar el pecho?

Ante estos casos debemos siempre buscar ayuda profesional e individualizar el caso. Cada familia puede necesitar algo diferente.

9. El Hospital Quirónsalud Córdoba es el único centro privado de la provincia que cuenta con la acreditación de la segunda fase de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. ¿Qué supone en la práctica?

Supone un reto para el hospital, ya que requiere el compromiso de todo el personal para adoptar y apoyar el parto humanizado y la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento y lograr el aumento de la duración de la misma. Esta acreditación supone el cumplimiento de los «Diez pasos para una feliz lactancia natural» y del Código de Comercialización de Sucedáneos de leche materna y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. Esto requiere la monitorización continua de las prácticas y los indicadores de lactancia, además de brindar información y apoyo a las madres que deciden no amamantar y, por supuesto, la asistencia al parto acorde con la Estrategia de Atención al Parto Normal del SNS.

10. El Comité de Lactancia del hospital ha elaborado una política de alimentación infantil. ¿En qué consiste?

Se basa en garantizar que todas las madres reciban información clara, basada en la evidencia para que puedan tomar decisiones informadas, promoviendo la lactancia a demanda desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de manera exclusiva, y prolongándola junto con otros alimentos al menos hasta los dos años o más, siempre que madre e hijo lo deseen. También garantiza que todas las familias reciban acompañamiento y apoyo para resolver cualquier dificultad, y que todas las decisiones tomadas –incluidas aquellas en que la madre decida no amamantar– sean respetadas.