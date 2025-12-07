De la mala praxis a una huelga en plena gripe

Ya están de nuevo los partidos de izquierdas haciendo sonar los tambores de guerra contra la sanidad privada, sacando partido a la escandalosa mala praxis del máximo responsable de un hospital público de Madrid con soporte privado temporal. La Comunidad de Madrid ha reaccionado contra ese directivo con la contundencia que el caso merece, apartando al afectado de la gestión del citado centro. Pero el hecho de que haya un mal gestor, o incluso más de uno en su caso, no significa que el funcionamiento de la Sanidad privada en España sea deficiente o criticable, pues la realidad es que se trata de todo lo contrario. Los hospitales de gestión externa suelen funcionar mejor que buena parte de los públicos, amén de tener unas listas de espera muchísimo más bajas. Son datos constatables. Gracias a estos centros, la salud pública no sufre un colapso mayor. Buena parte de los españoles que contribuyen a la Seguridad Social pagan a la vez un seguro privado, lo que permite que la pública tenga una saturación mucho más baja de la que tendría de no existir esa gestión externalizada. Lo cual no quiere decir que, en caso de mala praxis, como ha sucedido en Madrid, se actúe con la contundencia que lo ha hecho la Comunidad de Madrid.

Pero hay otra segunda noticia esta semana que se presta igual al comentario. Los sindicatos han convocado a la huelga a los trabajadores del Sistema Nacional de Saluden contra del estatuto marco promovido por el Ministerio de Sanidad. Una huelga en plena epidemia de gripe, que tiene ya en estos momentos saturados a buena parte de los centros de salud y también a muchos hospitales. Esa huelga en pleno invierno perjudica sobre todo a los enfermos, no a la ministra Mónica García ni a su equipo ministerial. Una cuestión que los convocantes deberían tener en cuenta.