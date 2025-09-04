Un médico explica cuál es la única causa de muerte en España en aumento: "Nunca se detecta a tiempo"

El doctor Borja Quiroga, especialista en nefrología, ha revelado que la enfermedad renal se ha convertido en la única causa de muerte en España que mantiene un crecimiento constante, afectando actualmente a seis millones de personas, lo que representa el 15% de la población. El médico destaca que el principal problema radica en que aproximadamente tres millones de pacientes ignoran que padecen esta condición, ya que no presenta síntomas evidentes en sus primeras etapas. "Si uno no sabe que la padece, es muy difícil intentar tratarla y frenar su progresión", explicó Quiroga durante una reciente intervención.

Un problema silencioso y en crecimiento

La falta de diagnósticos tempranos convierte a esta enfermedad en especialmente peligrosa, ya que suele detectarse solamente cuando ya está en fases avanzadas, complicando enormemente las opciones de tratamiento. El nefrólogo subrayó que esta patología "ha aumentado en los últimos años y cada vez lo hace más", hasta convertirse en la única causa de mortalidad con tendencia alcista en el país. La naturaleza asintomática de la enfermedad en sus inicios impide que los afectados busquen atención médica hasta que el daño renal es significativo.

Ante esta situación, el doctor Quiroga propone implementar medidas de concienciación masiva, llegando a sugerir la instauración de un "día mensual del riñón" como estrategia de sensibilización social. Esta iniciativa buscaría educar a la población sobre la importancia de monitorizar la salud renal mediante controles periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como diabetes o hipertensión.