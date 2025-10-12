Mónica García está ayuna de agudeza y arte de ingenio

Fiel a Pedro Sánchez, que a la postre es el que le dio el cargo de ministra y el que la mantiene por el mero hecho de ser cuota de Sumar, Mónica García ha seguido esta semana al pie de la letra el argumentario dictado desde Moncloa para intentar recuperar para la izquierda los votos perdidos por culpa de la emergente corrupción. Este argumentario pasa por ningunear a Alberto Núñez Feijóo y por intentar erosionar al PP por el lado autonómico, el de la gestión, atacando especialmente a los dos feudos en los que las encuestas anticipan un mayor batacazo electoral: Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, presidida por Juanma Moreno.

Ayuna como está de la agudeza y el arte de ingenio que preconizaba Baltasar Gracián, la ministra vilipendiada por los médicos y ahora también por los farmacéuticos a cuenta del cannabis medicinal ha decidido tirar de aborto. Un clásico tan manido como el de la privatización sanitaria y el de los recortes. A su juicio, más de 106.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año deben ser pocas y la presidenta de la Comunidad parece ser la culpable de ello por no poner a los hospitales de su red a practicarlos a mansalva.

¿Y en Ceuta y Melilla, ciudades gestionadas por el Ingesa, que depende de la ministra, en los que se derivan todas las intervenciones a otras comunidades o a la privada porque los médicos de la pública se niegan a realizarlas? De esto, Mónica García no dice ni palabra, como tampoco dice nada de la huelga de batas blancas ni del sonoro fracaso de otros proyectos de su departamento. A Moreno trata de hincarle el diente con los fallos clamorosos en el cribado de cáncer de mama, acotando, eso sí, su duración, e ignorando que empezaron cuando la consejera de Salud era María Jesús Montero, hoy vicepresidenta y ministra de Hacienda.