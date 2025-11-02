Nuevo éxito de PharmaMar

La empresa PharmaMar que preside el empresario-investigador José María Fernández Sousa-Faro ha vuelto a cosechar un nuevo éxito, fruto de la investigación propia. El protagonista es el medicamento que se sintetiza de la molécula lurbinectedina, diseñado y desarrollado por científicos de esta compañía biofarmacéutica española.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han dado luz verde a su aplicación como primera línea de mantenimiento para adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña, uno de los más agresivos, junto con inmunoterapia.

Al aprobarlo la FDA (acrónimo de «Food and Drug Administration»), Estados Unidos vuelve a estar en primera línea para combatir este tipo de carcinoma. Frente a esto, parece ser que las autoridades sanitarias europeas tardarán varios meses en aprobarlo a pesar de que esta compañía hizo los trámites en tiempo y forma, tanto en España como en la Agencia Europea del Medicamento. Y como suele pasar, los pacientes son los perjudicados por el retraso de este tipo de decisiones que tienen un marcado sesgo economicista.

El cáncer de pulmón de célula pequeña era una enfermedad olvidada. Había muy poca investigación, pero los científicos de PharmaMar hace ya más de diez años que la empezaron a estudiar. Sin duda la compañía del profesor Fernández Sousa-Faro es pionera en situarla en el radar y, actualmente, son varios los laboratorios que la están prestando atención. La combinación aprobada por la FDA reduce el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 46%, y el riesgo de muerte en un 27%, tal y como se constató en el ensayo IMforte, difundido en «The Lancet» y simultáneamente en la reunión de este año de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).