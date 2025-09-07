Oftalmólogo alerta: cambiar las gafas de niños sin dilatación puede dañar la vista

Sustituir unas gafas por recomendación de una óptica, sin confirmación médica previa, puede derivar en problemas para la salud visual. Así lo advierte Gonzalo Bernardeu, oftalmólogo especializado en visión infantil y juvenil, en un vídeo viral donde alerta: "Ningún niño o joven debería cambiar la graduación sin comprobarla bajo dilatación".

El especialista señala que muchos de los ajustes de graduación realizados en ópticas no siguen el protocolo clínico correcto. En sus palabras: "Ni el optometrista ni el oftalmólogo deben cambiar las gafas a un niño o joven sin haber comprobado la graduación con las pupilas dilatadas".

Según explica, un aparente aumento de miopía puede no ser real. El uso excesivo de pantallas y el esfuerzo constante de enfoque cercano pueden provocar un fenómeno llamado exceso de acomodación, que altera temporalmente la visión y genera la sensación de que ha variado la graduación. Cambiar las gafas en ese contexto, sin comprobarlo con dilatación, puede derivar en unas lentes inadecuadas.

Bernardeu subraya que "cuando un optometrista detecta un cambio en la graduación está suponiendo que es real, pero no lo puede asegurar". La única manera de confirmar si procede modificar la graduación es mediante un examen oftalmológico completo con la técnica de dilatación.

La recomendación es clara: no precipitarse. Ante un cambio detectado en la óptica, lo más sensato es acudir al oftalmólogo antes de comprar unas gafas nuevas. Tal y como concluye Bernardeu, "llevar unas gafas que no son las adecuadas puede tener consecuencias negativas a largo plazo, especialmente en edades tempranas".