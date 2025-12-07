Peste porcina africana: cerdos y jabalíes requieren dos formas distintas de inocular la futura vacuna

Una vez se consiga una vacuna eficaz y segura contra la peste porcina africana, se «inoculará a toda la cabaña como un cortafuegos. Pero mientras al cerdo se le administra una inyección intramuscular, al jabalí se hará con cebos», explica la doctora Yolanda Revilla, Head ASFV (virus de la peste porcina africana) Labs del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Cbmso), dependiente del Centro de Investigaciones Científicas (CSIC).

Y el sistema de cebo (el de la foto) con el vial en su interior ya está patentado desde el año 2014, apto para cualquier vacuna que sea oral.

«Lleva pienso para cerdos, parafina para la integridad y azúcar y canela», detalla Gabriela De La Fuente, CEO de Sabiotec.

Está probado en fauna silvestre. Y funciona. «Probamos que se lo comía el jabalí, tanto los adultos como los rayones (crías). Lo ingerían bien, lo masticaban», asegura De La Fuente.

Que lo mastiquen es crucial, ya que si solo se traga el cebo no le hace efecto la vacuna, que «es lo que hace el ciervo, ingerir el cebo sin masticarlo», explica Julio Isla, veterinario de Sabiotec.

También es importante saber que se ha probado en condiciones de mucho frío y de mucho calor, «así se conserva una semana aproximadamente o eso estimamos porque los jabalíes siempre se lo han comido antes», afirma De La Fuente, que reconoce que «en condiciones de mucha humedad no sabemos cómo se va a comportar» este cebo orgánico. Es decir, cuanto tiempo va a durar antes de que se desintegre.