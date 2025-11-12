¿Puede el sobrepeso y la obesidad influir tanto realmente en el desarrollo del cáncer?

En España, más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, con una prevalencia del 61,6% para sobrepeso y un 23,8% para obesidad. Y en el caso de los menores, uno de cada tres tiene sobrepeso u obesidad. Un exceso de kilos que la ciencia ya ha demostrado que está relacionado con la salud cardiovascular y con la diabetes, pero no en oncología.

Pese a que se cree que es así, hasta la fecha, no hay ningún estudio que evidencia esa relación. Con el fin de arrojar algo de luz al respecto, el grupo de trabajo de Obesidad, Metabolismo y Cáncer de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), acaba de poner en marcha un estudio para analizar qué cantidad de nuevos pacientes que acuden a oncología sufren sobrepeso y obesidad. Se pretende evaluar peso, grasa y demás en pacientes que no han empezado aún el tratamiento.

Así lo anunció César A. Rodríguez, presidente de SEOM, durante la presentación del Congreso SEOM2025 que se celebra hasta el 14 de noviembre en Madrid bajo el lema "Frente al Cáncer, Ciencia y Cuidado".

Elena Brozos, del citado grupo de trabajo de la SEOM y del Hospital de Santiago de Compostela coordina el estudio.

"De momento ya hay nueve centros y 400 participantes oncológicos a los que se seguirá durante un año", avanzó Rodríguez.

El objetivo: presentar resultados en el Congreso SEOM2026 tras hacer un seguimiento a los pacientes durante un año. Y es que hoy se desconoce si hay mayor proporción de pacientes obesos. "El punto de partida es saber cómo estamos, porque no se sabe cuál es el nivel de obesidad en población oncológica".

Previsiblemente habrá más sobrepeso y obesidad en mujeres con cáncer de mama postmenopáusicas y menos en pacientes con cáncer páncreas, pero es solo una estimación.

"Nuestra labor, además de tratar la enfermedad, es prevenirla y una de las formas de hacerlo es fomentar hábitos de vida saludables. Hoy sabemos que la obesidad produce un trastorno metabólico que en muchos casos genera un proceso inflamatorio crónico que se ha relacionado con la salud cardiovascular y la diabetes y ya hay evidencia científica para decir que la obesidad hace promover el cáncer", explica el doctor Javier de Castro, vicepresidente de SEOM.

Pero al "igual que se demuestra que el ejercicio es clave para mejorar todos los aspectos en el paciente con cáncer, como reducir toxicidad de los tratamientos y mejorar su supervivencia, queremos ver si la situación metabólica previa al tratamiento puede tener un valor. Pero eso hay que demostrarlo", afirma De Castro.

"Sabemos que existe esa relación, pero queremos confirmarla", añade.

En cuanto al tipo de cáncer en el que hay más evidencia sobre el efecto de la obesidad, Rodríguez explicó que estaría "el cáncer de mama postmenopáusica, en cáncer colorrectal y en cáncer de endometrio. Hay evidencias también en otros tipos de tumores".

Conocer este punto de partida permitirá saber si la obesidad y el sobrepeso influyen en el desarrollo del cáncer, pero también si reduce la eficacia de los tratamientos, de ahí que en un futuro la previsión es que continuar con futuros estudios que respondan a esta y a otras preguntas.

Y urge, por el peso que está adquiriendo la obesidad entre los menores. "Muchas veces el soporte al paciente oncológico en nutrición en los hospitales tiene sus deficiencias. No en todos los hospitales hay apoyo en este sentido. Hay pacientes con pérdida de peso, pero también pacientes con sobrepeso. Hay que ver qué está pasando y luego desarrollar estudios más profundos. En España se presume de la dieta mediterránea, pero en los últimos años estamos viendo cómo está aumentado la obesidad infantil, por lo que si podemos llegar a conclusión de que obesidad está detrás de esta respuesta inflamatoria que puede iniciar y promover el crecimiento de cáncer es una razón de más para prevenir estar obesidad infantil", destacó De Castro.

Esta será una de las principales novedades del Congreso, pero no la única. Las principales novedades en el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tumores, incluidos los de baja incidencia; la genómica como guía para la Oncología de Precisión, el conocimiento del exposoma, la aplicación de la inteligencia artificial en Oncología y sus aspectos bioéticos, la nanomedicina en el tratamiento del cáncer, la relación de los determinantes socioeconómicos como indicador epidemiológico y los nuevos retos para organizar la asistencia de los largos supervivientes, serán los algunos de los temas que se abordarán, tal y como detalló el doctor César Serrano, coordinador del Comité Científico de SEOM2025.