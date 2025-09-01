¿Qué hacer si me quemo la lengua?

Las quemaduras en la lengua pueden producirse por diversas causas. La más frecuente es, sin duda, tomar alimentos y líquidos excesivamente calientes, a menudo relacionada con el microondas, que calienta de modo irregular y hace que algunos recipientes pemanezcan engañosamente fríos al tacto, pero su contenido esté muy caliente. Existen otras causas, como la ingesta accidental de tóxicos, tales como lejía o detergentes industriales, entre otros, y también, se han descrito casos de quemaduras por el uso del cigarrillo electrónico.

¿Qué hacer si nos quemamos con un alimento muy caliente?

Lo primero es enfriar la zona quemada. Para ello, lo más recomendable es enjuagarla bien con agua fresca o fría. Es preferible evitar aplicar hielo directamente. A continuación, evalúa la extensión y profundidad de la lesión.

¿Cómo facilitar la curación?

Las quemaduras más habituales no suelen ser ni muy profundas ni muy extensas, ocasionan molestias durante unos pocos días, pero mejoran en poco tiempo si seguimos las siguientes recomendaciones: evita alimentos y líquidos calientes; mantén una buena hidratación; elige alimentos frescos y suaves como el yogurt; evita alcohol, ácidos, cítricos, y picantes que puedan aumentar la irritación y alimentos ásperos o crujientes que puedan empeorar la lesión por la fricción. Mantén una buena higiene bucal usando un cepillo de cerdas suaves y evitando enjuagues que contengan alcohol.

¿Hay alguna recomendación que no se debe seguir?

Sí, como poner una pequeña cantidad de azúcar sobre la lesión: no se recomienda, ya que es poco eficaz y favorece el crecimiento bacteriano en la boca aumentando el riesgo de infección. Poner miel o agua con sal podría aportar algunos beneficios, aunque no mucho mayores que el del agua fresca y requieren de una higiene bucal posterior. Si optamos por aloe vera elige un formato testado para su aplicación en la mucosa oral. Existen geles compuestos por ácido hialurónico y aloe vera, específicos para su uso en la boca, que aplicados en frío proporcionan alivio y favorecen la cicatrización de manera segura.

Y si la quemadura es por un producto químico, ¿qué hago?

Estamos ante una situación potencialmente grave que precisa atención profesional urgente. Inicialmente se recomienda, también, enjuagar la boca con agua fresca y escupirla. Importante: no se debe tragar. Y, en contra de algunas creencias, es importante no provocar el vómito: el paso del tóxico, de nuevo, por el esófago y la boca podría agravar las quemaduras. El uso del cigarrillo electrónico no es recomendable para la salud, en general. Ni siquiera usando dispositivos de calidad, manteniéndolos limpios o con boquillas aislantes puedes evitar los perjuicios provocados por este mal hábito. Recuerda, es mejor ser cuidadoso antes de ingerir alimentos calentados en microondas y asegurarse de que su temperatura es adecuada. Acude a un profesional ante situaciones potencialmente más graves.