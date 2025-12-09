Por qué hay huelga de médicos en España y hasta qué día dura: el hartazgo de una profesión al límite

España vuelve a amanecer con batas blancas en la calle. Desde este martes, 9 de diciembre, los médicos de todo el país secundan cuatro días de huelga en algunos casos, provocando el tercer parón del año 2025 en una nueva vuelta de tuerca al mayor pulso sanitario en dos décadas. ¿El motivo? La reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, un documento que, en lugar de mejorar sus condiciones, las deja —según denuncian— peor de lo que estaban.

El actual lleva vigente desde 2003. Pero, lejos de actualizarlo para reconocer la evolución del sistema, los médicos aseguran que el Ministerio de Mónica García ha presentado un texto "regresivo", que no corrige problemas estructurales y que, para colmo, elimina avances que se habían pactado en negociaciones previas. Un jarro de agua fría después de tres años de reuniones y más de 60 encuentros con sindicatos, comunidades autónomas y voces expertas para intentar algo que se pareciera a un acuerdo.

El enojo se dirige principalmente a la ministra, a quien muchos profesionales acusan de falta de diálogo, de desoír a colectivos médicos y enfermeros y de maniobrar al margen del Ámbito de Negociación. En palabras de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Ministerio ha mantenido una actitud "dilatoria", esperando que el desgaste desmovilizara a los facultativos. Pero esto no ha ocurrido: al revés, los ha unido en una huelga masiva.

Qué reclaman los médicos

Las reivindicaciones no son nuevas. Entre las principales se encuentran:

Un Estatuto Marco propio para los médicos.

Reconocimiento real de la responsabilidad y la formación de la profesión, diferenciando titulaciones MECES III de MECES II.

Creación del grupo A1+ en el EBEP para equiparar salario y responsabilidad.

en el EBEP para equiparar salario y responsabilidad. Guardias retribuidas como actividad extraordinaria , no como el comodín para cubrir plantillas insuficientes.

, no como el comodín para cubrir plantillas insuficientes. Fin de las jornadas semanales que superan las 45 horas , algo que consideran insostenible.

, algo que consideran insostenible. Computar guardias para la jubilación y permitir la jubilación anticipada.

Acabar con la temporalidad crónica y contratos precarios.

y contratos precarios. Revisión del régimen de incompatibilidades, que califican de "discriminatorio".

En resumen: dignidad profesional y unas condiciones laborales justas.

Sanidad defiende su propuesta de Estatuto Marco

El choque entre Ministerio, médicos y resto de sindicatos hace que diciembre de 2025 se convierta en el mes más tenso para la sanidad española desde la pandemia. Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad insisten en que el borrador no es lo que los sindicatos pintan. Al contrario: aseguran que el documento recoge "todas las demandas que caben dentro de nuestras competencias". Pero, según su posición, buena parte de lo que exigen los profesionales no se puede incluir porque afecta de lleno a competencias autonómicas.

Sanidad, además, señala que el documento pone fin a la inestabilidad laboral mediante convocatorias obligatorias de empleo público cada dos años. Presumen de reducir las guardias de 24 horas a un máximo de 17 y de fijar límites semanales para que no se acumulen eternos turnos encadenados. Y subrayan algo que, para ellos, es una mejora histórica: que los descansos obligatorios antes y después de las guardias no generen deuda horaria, un agujero negro que durante años ha castigado a miles de facultativos.

No obstante, lo que Sanidad vende como avances, la profesión lo interpreta como parches insuficientes. Además, consejeros autonómicos de Sanidad, como Juan José Pedreño, de Murcia, denuncian que Sanidad está trasladando la responsabilidad a las comunidades autónomas, prometiendo mejoras que luego no están financiadas ni pactadas con Hacienda.

Cuándo es la huelga y hasta cuándo puede prolongarse

Tras las convocatorias de junio y octubre, la huelga de médicos actual se ha convocado del 9 al 12 de diciembre, por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Ambas entidades lo tienen claro, y seguirán adelante con las protestas "ante el desprecio del Ministerio de Sanidad", como expresan abiertamente en Andalucía. Aun así, subrayan que cada sindicato autonómico tiene libertad para organizar las acciones que considere oportunas.

🟢 Ante el desprecio del Ministerio de Sanidad, movilización masiva. 📌 Huelga médica nacional: 9, 10, 11 y 12 de diciembre. 📢 Por un Estatuto Propio de la profesión médica y facultativa. pic.twitter.com/nTPNqeW9hI — Sindicato Médico Andaluz (@smandaluz) December 8, 2025

De ahí que el mapa de movilizaciones vaya a ser un verdadero mosaico: habrá comunidades donde se paralizará la actividad los cuatro días; otras donde la presión se concentrará en dos; y territorios que optarán por un gran acto central. Lo que sí buscan la mayoría es coincidir el jueves en concentraciones masivas.

Pero esto es solo el principio:

Los sindicatos presentes en la negociación del Estatuto Marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) han decidido abrir un frente propio y anuncian otra huelga indefinida cada martes a partir del 27 de enero . En su caso, por el motivo inverso: rechazan de plano que los médicos puedan tener un Estatuto específico y acusan al Ministerio de una "deslealtad intolerable" por haber mantenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para abordar las condiciones del colectivo médico.

presentes en la negociación del Estatuto Marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) han decidido abrir un frente propio y anuncian . En su caso, por el motivo inverso: rechazan de plano que los médicos puedan tener un Estatuto específico y acusan al Ministerio de una "deslealtad intolerable" por haber mantenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para abordar las condiciones del colectivo médico. En Madrid , la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS ) y la Agrupación por un Estatuto Medico y Facultativo (APEMYF) ya preparan nuevas jornadas el 14 y 15 de enero, con un calendario creciente si no hay avances.

, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS ) y la Agrupación por un Estatuto Medico y Facultativo (APEMYF) ya preparan nuevas jornadas el 14 y 15 de enero, con un calendario creciente si no hay avances. En Cataluña, Metges de Catalunya convoca movilizaciones los días 9 y 10.

Si no hay un giro del Ministerio, el conflicto puede enquistarse durante meses. Las organizaciones no esconden que este es solo el primer asalto de una movilización que podría ser la más larga en años.

Dónde habrá protestas

En todas las comunidades autónomas. Las primeras manifestaciones en la capital salen este martes a las 10:00 horas desde el Congreso de los Diputados hacia el Ministerio de Sanidad, donde los médicos exigen diálogo, respeto y un texto que reconozca la singularidad de la profesión. En el caso de Barcelona la primera será a las 10:30, desde la Delegación del Gobierno hasta la plaza Sant Jaume.

Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha y prácticamente todos los territorios han anunciado concentraciones, huelgas parciales o manifestaciones simultáneas.

En cuanto al información disponible para pacientes, el sindicato CESM asegura que los servicios mínimos a pacientes están garantizados, sintiendo las molestias que su huelga pueda ocasionar en el resto de los casos. "Es por el bien de la asistencia sanitaria que prestamos", reivindican, ya que "un médico quemado es un paciente mal cuidado".

Un conflicto que no parece cerca de resolverse

El cisma entre médicos y Ministerio ya no sólo es técnico, sino político, emocional y casi personal. Consultes a quien consultes, la gran mayoría de facultativos coinciden en sentir que se les ha empujado a una situación límite. En medio se encuentran los millones de ciudadanos que, como siempre, pagarán las consecuencias de la ruptura.