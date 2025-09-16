Someterse a cirugía bariátrica o tomar Ozempic, ¿qué es mejor para adelgazar y vivir más?

Si este mismo verano un estudio de la Universidad de Nueva York concluía que quienes pasan por la cirugía bariátrica tienden a perder mucho más peso que quienes toman medicamentos GLP-1, hoy una nueva investigación publicada en la prestigiosa revista "Nature Medicine" va más allá y refuta lo que se creía hasta ahora.

Aunque la cirugía bariátrica es un procedimiento más invasivo, motivo por el cual muchos optan por los fármacos para evitar riesgos, lo cierto es que, según este nuevo estudio, someterse a esta intervención reduce más los riesgos de muerte, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal y daño ocular que los medicamentos GLP-1 como la semaglutida (ingrediente activo en Ozempic y Wegovy).

Un gran estudio de la Clínica Cleveland ha descubierto que las personas con obesidad y diabetes tipo 2 que se someten a cirugía para perder peso viven más y enfrentan menos problemas de salud graves en comparación con aquellos tratados solo con medicamentos agonistas del receptor GLP-1.

Los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica o metabólica perdieron más peso, lograron un mejor control de la glucemia y dependieron menos de medicamentos para la diabetes y el corazón durante 10 años.

“Incluso con los mejores medicamentos actuales, la cirugía metabólica ofrece beneficios únicos y duraderos para las personas con obesidad y diabetes”, afirma en un comunicado el Dr. Ali Aminian, director del Instituto Bariátrico y Metabólico de la Clínica Cleveland e investigador principal del estudio.

“Los beneficios que observamos fueron más allá de la pérdida de peso. La cirugía se relacionó con menos problemas cardíacos, menos enfermedades renales e incluso menores tasas de daño ocular relacionado con la diabetes”, añade.

El estudio "M6" (Morbilidad y mortalidad macrovascular y microvascular tras cirugía metabólica versus medicamentos) realizó un seguimiento de 3.932 adultos con diabetes y obesidad que recibieron atención en la Clínica Cleveland durante un máximo de 10 años.

De ellos, 1.657 se sometieron a cirugía metabólica (incluyendo bypass gástrico o gastrectomía en manga), mientras que 2.275 recibieron tratamiento con medicamentos GLP-1 (como liraglutida, dulaglutida, exenatida, semaglutida y tirzepatida).

Tanto la cirugía metabólica como los medicamentos GLP-1 mejoran la salud cardiovascular y el metabolismo, pero no por igual. Así, según este estudio, los pacientes que se sometieron a cirugía metabólica tuvieron: un 32% menos de riesgo de muerte; un 35% menos de riesgo de sufrir problemas cardíacos graves (como ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular); un 47% menos de riesgo de enfermedad renal grave, y un 54% menos de riesgo de daño ocular relacionado con la diabetes (retinopatía).

En cuanto al peso, en promedio, las personas que se sometieron a cirugía metabólica perdieron el 21,6% de su peso corporal en 10 años, en comparación con una pérdida del 6,8% en quienes tomaron medicamentos GLP-1.

La hemoglobina A1c, un indicador de la glucemia promedio, mejoró más con la cirugía (-0,86 %) que con los medicamentos GLP-1 (-0,23 %). Los pacientes del grupo de cirugía también requirieron menos recetas para la diabetes, la presión arterial y el colesterol.

“Incluso en la era de estos nuevos y poderosos medicamentos para tratar la obesidad y la diabetes, la cirugía metabólica puede brindar beneficios adicionales, incluida una ventaja en la supervivencia”, destaca Steven Nissen, director académico del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland y autor principal del estudio.

“Nuestros hallazgos indican que la cirugía debería seguir siendo una opción de tratamiento importante para la obesidad y la diabetes”, incide el Dr. Aminian. “Estos beneficios a largo plazo son más difíciles de lograr solo con medicamentos GLP-1, ya que muchos pacientes los dejan de usar con el tiempo”, recuerda.

El estudio, como reconocen los autores, presenta algunas limitaciones. Fue un estudio observacional, no una comparación aleatoria de fármacos y cirugía, y no se centró exclusivamente en los fármacos GLP-1 más recientes y eficaces. Los investigadores señalan que estudios futuros deberían comparar directamente la cirugía con terapias GLP-1 más recientes, como semaglutida y tirzepatida, para orientar mejor las decisiones terapéuticas.