El suplemento A TU SALUD, galardonado por la Organización Médica Colegial

El dominical A TU SALUD de LA RAZÓN se consolida como el suplemento más galardonado de la prensa española tras haber sido reconocido por la Organización Médica Colegial de España. Con este nuevo reconocimiento, el semanario acumula ya un total de 62 premios, confirmando su liderazgo en el campo de la información sanitaria.

En concreto, la VII edición de los Premios Médicos y Pacientes reconoce las mejores iniciativas de profesionales, instituciones y asociaciones dentro del ámbito de la salud y del sector sociosanitario, bajo el prisma de la comunicación. La entrega de los mismos tendrá lugar el próximo 30 de octubre con motivo del Dia Mundial de la Profesión Médica. El objetivo de estos premios es reconocer la labor de profesionales, organizaciones sanitarias y asociaciones de pacientes que, a través de su trabajo y su manera de comunicar, han influido de manera positiva en la prevención de la salud, la asistencia sanitaria, la ayuda a los más desfavorecidos, la concienciación y la sensibilización ciudadana en temas sociosanitarios.

En concreto, el premio al mejor divulgador/a científico-médico recae en el suplemento A TU SALUD de LA RAZÓN. Este apartado reconoce la capacidad y habilidad de un profesional o medio para divulgar y acercar a la población en general y, especialmente a los profesionales y los pacientes, mensajes relacionados con la sanidad, orientados a promover la salud pública, ofrecer información veraz y contrastada y potenciar la imagen de la profesión médica a través de cualquier vía de comunicación. El galardón reconoce la trayectoria y la labor del suplemento en materia de comunicación y divulgación sanitaria y de la profesión médica, una labor que desarrolla desde hace más de dos décadas y que lo han convertido en un referente en información de sanidad en nuestro país.

Por su parte, el premio a la personalidad destacada en el ámbito sanitario recae en Carmen Ayuso. Esta categoría reconoce la labor de un profesional que, a través de su trayectoria, sea un referente en el ejercicio de la Medicina, el avance científico, la buena práctica clínica y contribuya de manera relevante en la mejora de la asistencia sanitaria y en la promoción de la salud.

La Dra. Carmen Ayuso es directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD/UAM), jefa del Departamento de Genética del hospital madrileño y profesora asociada del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y ha sido la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Investigación en 2024. El galardón de la OMC reconoce su trayectoria investigadora orientada a la investigación genética, epidemiológica, clínica y terapéutica en enfermedades raras, y su contribución a la visibilización de la Genética como especialidad médica y a transformar el abordaje de las enfermedades con una visión traslacional, alcanzando los retos de la Medicina Personalizada y de Precisión

El reconocimiento a la labor de una Institución/Organización sanitaria ha sido para el Comisionado de Salud Mental del Gobierno de España. Esta categoría reconoce la labor de una institución u organización que haya contribuido de una manera destacada a la mejora de la asistencia sanitaria, al fomento de la salud de la población y a trasladar a la sociedad los valores de la Medicina y de la profesión médica. El Comisionado de Salud Mental es una iniciativa del Gobierno de España puesta en marcha hace algo menos de dos años con el objetivo de desarrollar las líneas estratégicas en salud mental del ministerio y las posibles interacciones con otros departamentos ministeriales, otras administraciones públicas, instituciones públicas y privadas y sociedad civil. Desde su creación ha impulsado distintas iniciativas como el Plan de Acción en Salud Mental 2025-2027 que entre otras líneas de trabajo incluye el cuidado de los profesionales sanitarios.

El premio a la labor de una asociación de pacientes es para la Asociación Española de ELA. Esta categoría reconoce la labor de una asociación de pacientes que mediante su trabajo y acciones haya conseguido trasladar a la opinión pública y responsables políticos, sus demandas y/o reivindicaciones y concienciar a la sociedad en general sobre su situación y necesidades.

La incansable labor de los pacientes de ELA ha impulsado de manera definitiva la aprobación de la Ley de la ELA (Ley 3/2024), un hito histórico conseguido tras el esfuerzo de asociaciones de pacientes y la presión política. Esta ley, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024 y se aprobó de forma unánime en el Congreso y Senado, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, agilizando los trámites de dependencia, mejorando los cuidados domiciliarios y dando apoyo a los cuidadores.

Por su parte, el reconocimiento en la categoría de entrega y compromiso es para el Hospital Clínic-IDIBAPS Barcelona por las terapias CAR-T. Este reconocimiento tiene por objeto resaltar personas, organizaciones o iniciativas que, de una manera especial y relevante, contribuyan a resaltar la labor de la profesión médica desde cualquier ámbito de la sociedad o hayan realizado una contribución clave para la mejora de la calidad asistencial y de la salud. España ha sido pionera en su desarrollo e implementación en el marco del Plan Nacional de Terapias Avanzadas, lo que ha permitido situar a nuestro país a la vanguardia de la innovación biomédica en Europa. El Hospital Clínic de Barcelona (Clínic-IDIBAPS) está a la vanguardia en terapia CAR-T, una innovadora inmunoterapia que modifica genéticamente los linfocitos T del paciente para combatir el cáncer, lo que impacta en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Además, el impulso de estas terapias refuerza el prestigio de la medicina española, promueve la investigación traslacional y consolida el compromiso del sistema sanitario con la equidad y el acceso a los tratamientos más innovadores.

El premio especial a la Colaboración Institucional es para el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), ya que el jurado ha querido reconocer la destacada labor en la promoción de estándares de calidad, seguridad y excelencia en el sector turístico, esenciales para garantizar entornos saludables y seguros tanto para los ciudadanos como para los millones de turistas que visitan nuestro país. Esta colaboración es clave para asegurar una atención adecuada en situaciones de urgencia, control de riesgos sanitarios, prevención de enfermedades transmisibles y hacer de España un destino seguro en salud. Por ello se otorga un premio especial a la colaboración institucional al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTES).

Con esta séptima edición los reconocimientos de la publicación online de la OMC que recoge las principales noticias del ámbito de la sanidad y la salud, así como la actividad del Consejo General de Médicos, sus fundaciones, los 52 Colegios de Médicos de España y sus respectivos Consejos Autonómicos, pretende consolidar el éxito de años anteriores y ahondar en la responsabilidad social de esta corporación.