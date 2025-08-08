«El talento joven es fundamental por su potencial para impulsar la innovación»

¿Cuáles son las claves para gestionar el talento en la industria healthcare?

La gestión del talento es fundamental y es una pieza clave y estratégica que ocupa un amplio espacio en la agenda de todos los comités de dirección. Es importante combinar diversos enfoques, ya que en la actualidad gestionamos muchas generaciones al mismo tiempo y no todos los perfiles buscan lo mismo. Sin duda, ofrecer una propuesta de valor atractiva para los empleados, que incluyan beneficios competitivos, oportunidades de carrera y un buen ambiente de trabajo donde se fomente la innovación y la colaboración son claves para cualquier perfil que estemos pensando.

En la actualidad, ¿cuáles son las capacidades más relevantes que se requieren en la industria healthcare?

La adaptabilidad, la capacidad de aprendizaje, la velocidad de respuesta en la toma de decisiones y la capacidad analítica, junto con la innovación, son competencias críticas y claves necesarias para cualquier profesional que quiera desarrollarse en entornos como el healthcare.

Y, ¿qué responsabilidades tienen estas compañías en ese sentido?

Tenemos mucha, que va desde crear entornos de trabajo que fomenten el desarrollo de estas capacidades hasta dar la formación necesaria para el desarrollo de las mismas. En nuestro caso, en Johnson & Johnson MedTech trabajamos en equipos multidisciplinares en la mayoría de las áreas, por ello creamos entornos de trabajo en los que la colaboración y la innovación son el centro de nuestra toma de decisiones. Fomentar un entorno donde los empleados se sientan cómodos compartiendo nuevas ideas, y a la vez ser lo más ágiles posible en la implementación, es clave para nosotros.

Interesante… Y, ¿cómo gestiona el talento joven, considerando que son parte del futuro?

La gestión del talento joven es fundamental debido a su potencial para impulsar la innovación y adaptarse rápidamente a los cambios en el sector. En nuestro caso, es una pieza clave en nuestra estrategia de talento, ya que serán nuestros líderes del futuro y, en la mayoría de los casos, mucho antes de lo que pensamos… Es crucial ofrecer programas de formación, mentorización y asignación temporal a otros roles como parte del plan de desarrollo. Por su puesto, involucramos a los talentos jóvenes en proyectos estratégicos y críticos para la compañía desde el principio, donde ellos encuentran ese espacio de crecimiento profesional y personal. Por último, y no menos importante, les ofrecemos flexibilidad para garantizar el equilibrio vida profesional /personal. En resumen, al fomentar estas iniciativas entre otras, estamos preparándonos no solo para retener al talento joven, sino también para asegurarnos de que se conviertan en los líderes del futuro que esperamos tener.