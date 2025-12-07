Tik Tok, fuente principal de información sobre salud para la generación Z

La Generación Z es más propensa a recurrir a Tik Tok o Instagram que a las fuentes oficiales para obtener información sobre temas de salud, bienestar y nutrición. Así se desprende de una encuesta realizada a 8.000 jóvenes de 18 a 24 años en España (2.002) Francia, Alemania y Reino Unido, que revela que el 32% confía en estas plataformas frente al 30% que opta por acudir a fuentes oficiales, el 10% que recurre a los medios de comunicación tradicionales o el 6% que consulta publicaciones revisadas por expertos en salud. Cuando se trata de información nutricional o dietética, como consejos sobre dietas especiales, alergias alimentarias e incluso intolerancias, el porcentaje de jóvenes que prefiere Tik Tok o Instagram para encontrarla alcanza el 35%.

La abundancia de contenido polarizador en internet crea mucha incertidumbre. Más de la mitad de los encuestados en España reconoce que Tik Tok es una fuente de desinformación sobre temas de salud, y que leer consejos contradictorios por parte de influencers y expertos en salud en las redes sociales le ha generado mayor confusión sobre qué directrices seguir. Aun así, las elige para sus consultas por encima de otras fuentes.

"Con tanta información contradictoria en Internet, es fácil sentirse abrumado sobre lo que es realmente saludable", señala la nutricionista británica Carrie Ruxton. "Las redes sociales tienen una parte muy positiva al democratizar el acceso a la información, pero nunca deberían sustituir los consejos de profesionales cualificados como dietistas titulados y otros expertos sanitarios”, añade.

Los temas más consultados por los jóvenes españoles encuestados son los tratamientos para el resfriado y otras enfermedades menores (44%), el control del peso (41%), fitness y ejercicio (30%) y las deficiencias nutricionales (23%).

A pesar del creciente uso de las redes sociales para búsquedas relacionadas con temas de salud, en España, la confianza sigue siendo más alta en los profesionales sanitarios (55%), seguidos de nutricionistas y dietistas (22%), amigos y familiares (19%), periodistas y medios tradicionales (10%). Solo el 6% afirma que confía en los consejos de los influencers.

El peligro de dejar de consumir alimentos saludables

Con esto en mente, la experta destaca tres falsos mitos sobre nutrición que circulan actualmente en redes sociales y que están provocando que mucha gente deje de consumir alimentos y bebidas que son beneficiosas para la salud, como el zumo de naranja natural.

El zumo de naranja eleva el azúcar en sangre. Una investigación reciente publicada en la revista Nutrition & Diabetes muestra que incluso las personas con diabetes tipo 2 pueden tomar un vaso de zumo natural al día sin que se eleven sus niveles de glucosa o la insulina. En personas sanas tampoco se observa ningún efecto negativo. Sin embargo, a más de un tercio (38%) de los encuestados españoles les preocupa que eleve estos niveles, y casi tres de cada diez (28%) deciden evitar su consumo por este motivo, sin que el argumento tenga ningún fundamento. El zumo 100% exprimido, comúnmente llamado zumo natural -o zumo de frutas según la legislación vigente- no contiene azúcares ni edulcorantes añadidos por ley. Según el Real Decreto 781/2013 (que transpone la Directiva 2012/12/UE) está expresamente prohibido añadir azúcares de cualquier tipo a los zumos de frutas. Por tanto, el azúcar presente en un zumo de naranja es exclusivamente el que tenía la fruta de origen, a diferencia de otras categorías de (mal llamados) "zumos”" como los néctares, donde sí se pueden añadir azúcares o edulcorantes. Sin embargo, casi dos de cada cinco adultos (38%) creen que sí los tiene, una cifra que aumenta a la mitad (48%) entre los jóvenes de 18 a 34 años. Lo que si contiene el zumo de naranja natural: Un vaso de 150 ml de zumo de naranja aporta más del 90% de la vitamina C diaria recomendada, así como folatos, potasio y polifenoles bioactivos.

Los batidos de proteínas son esenciales para mantenerse saludable En plataformas como Tik Tok, influencers y creadores de contenido suelen promocionar batidos de proteínas como un requisito para la energía, la forma física o el aumento de músculo. Sin embargo, las investigaciones muestran que la mayoría de las personas ya consumen suficiente proteína a través de su dieta, y la suplementación solo es útil para quienes hacen ejercicio regularmente. Los alimentos integrales, la carne, los huevos, los lácteos, las legumbres y los frutos secos son fuentes de proteínas mucho más interesantes, ya que aportan además vitaminas y minerales.