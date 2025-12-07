Un siglo construyendo hospitales, entre otras muchas cosas, sí. Parece fácil decirlo, pero la realidad es que la historia de una de las mayores constructoras a nivel mundial, y en concreto del sector sanitario, comienza años antes de, por ejemplo, el descubrimiento por parte de Alexander Fleming de la penicilina, a pesar de que sobre esto haya muchos matices.

Esta analogía con el mayor logro de uno de los mayores ilustres Premio Nobel de Medicina que haya dado la historia es precisamente una referencia que permite entender que OHLA es uno de los mayores protagonistas de la evolución que ha vivido en primera persona esta ciencia que ha permitido que los seres humanos ganen la batalla a miles de enfermedades que hasta hace bien poco suponían una muerte segura.

Estos 100 años se corresponden con la propia evolución de OHLA en términos de tecnología, seguridad y sostenibilidad a la hora de elaborar y llevar a cabo sus proyectos a lo largo y ancho del mundo, puesto que la compañía ha desarrollado más de 150 hospitales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, sumando casi nueve millones de metros cuadrados construidos y más de 60.000 camas.

Una historia centenaria

Los años que alberga de experiencia este gigante empresarial en la construcción de hospitales son casi los mismos años que han pasado en configurarse como la compañía que hoy se conoce y destaca en todo el mundo.

Allá por 1911 nació en Bilbao la Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón, que en años posteriores pasó por las manos del Banco Bilbao Vizcaya y de Altos Hornos de Vizcaya, para finalmente ser adquirida a finales de la década de los 80 por Juan Miguel Villar Mir, José Luis García Villalba y otros profesionales del sector.

Sólo unos años después de la inauguración de Obrascón, en 1927, fue fundada Huarte por las familias Huarte y Malumbres y no fue hasta que en 1996 se asocia con Obrascón como socio industrial, para llegar al punto inevitable de fusionarse solo dos años más tarde.

Unas décadas después de origen de Obrascón y Huarte, Lain se constituye en 1963 como empresa filial del grupo británico John Lain Construction y tras varios 30 años de andadura, más o menos, se integra en Obrascón Huarte en 1999, constituyéndose OHL. En cualquier caso, no será hasta 2021, en plena pandemia de la COVID19, que se inicie una nueva, y por ahora definitiva, etapa con el surgimiento de OHLA como gestor global de infraestructuras con un legado de más de 110 años de actividad en el sector.

El nacimiento de este conglomerado se ha configurado basándose en un propósito que, tal y como ellos mismos definen, consiste en “contribuir al progreso con infraestructuras que tengan un impacto positivo en la sociedad” a través de la innovación, la resiliencia, la sostenibilidad, la responsabilidad y el talento.

OHLA alrededor del mundo

Sin duda alguna, más de 30.000 empleados y 150 hospitales son un buen ejemplo de ello. En concreto, en España OHLA se ha elaborado un currículo que alberga alguno de los proyectos más emblemáticos del sistema sanitario nacional, entre los que cabe destacar el Hospital Universitario de Burgos (264.403 m2 y 744 camas), el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (254.859 m2 y 1.142 camas), el Hospital Universitario de Cuenca (comenzará a operar en poco tiempo con 114.704 m2 y 498 camas) o el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín (193.382 m2 y 861 camas), creados con sistemas avanzados de transporte robotizado y neumático.

Un reflejo del compromiso con la innovación que ha llevado siempre consigo OHLA es que a lo largo de las últimas décadas ha ido incorporando las técnicas constructivas más avanzadas y las soluciones tecnológicas más transformadoras, haciendo suyo el logro de poder afirmar que todos sus proyectos se desarrollan “bajo los más altos estándares de calidad e innovación, garantizando que cada infraestructura responsa a las necesidades sanitarias actuales y futuras”

Habrá quien pudiera pensar que esto no son más que palabras, pero la realidad es que este compromiso con la excelencia técnica ha sido reconocido internacionalmente. Por poner algún ejemplo, en los últimos tres años OHLA ha recibido el galardón ENR Global Best Projects Award (algo así como los Óscar del sector de la construcción) en la categoría de Salud: en 2022 por el National Forensic Mental Health Services Hospital en Irlanda; en 2023 por el Hospital de Curicó en Chile; y en 2024 por el Hospital de Sullana en Perú.

Siguiendo el hilo, la presencia de OHLA en América cabe señalarse a través de algunos de sus grandes proyectos en Estados Unidos, como el South Miami Hospital, el Nicklaus Children’s Hospital y el UHealth Lennar Foundation Medical Center. En Latinoamérica, por su parte, cabe mencionar al Hospital de Curicó, en Chile, con 109.152 metros cuadrados y tecnología antisísmica; el Hospital Dr. Gustavo Fricke, en Viña del Mar, con 554 camas y cubiertas con energías renovables; y el Hospital de Sullana, en Perú, diseñado para ofrecer atención médica de alta complejidad en un entorno resiliente frente a fenómenos climáticos.

Implantación de BIM

Para los menos legos en los términos sectoriales del mundo de la construcción, BIM responde al acrónimo de Building Information Modeling (o Modelado de Información para la Construcción, en español) que consiste en una metodología de trabajo colaborativa basándose en modelos 3D inteligentes que integran información gráfica para centralizar y compartir datos de un proyecto en concreto de edificación o infraestructura a lo largo de su ciclo de vida, logrando una mayor eficiencia, mejor coordinación y optimización de los procesos, desde el diseño hasta la operación y el mantenimiento.

Pues bien, OHLA está llevando a cabo una implantación global de forma progresiva mediante cuatro pilares fundamentales: orientar todas las acciones relacionadas con el BIM hacia usaos concretos que aporten valor en sus proyectos, respondiendo con eficacia a las necesidades específicas de cada área geográfica y cliente; situar a las personas en el centro mediante una capacitación adecuada; desarrollar y adoptar procesos y estándares que faciliten una gestión BIM eficiente dentro de la compañía y en relación con terceras partes; y, por último, optimizar las interrelaciones de los procesos y herramientas asociados al BIM con el resto de procesos y herramientas de OHLA.

Y más allá de las explicaciones técnicas, otro ejemplo más del empeño de OHLA en estos desafíos tecnológicos y relativos a la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad, la compañía alberga ya una dilatada experiencia a nivel mundial en el empleo de esos modelos o metodologías y, prueba de ello, es la estación 72 de Metro de Nueva York (Estados Unidos), la autopista Urbana Américo Vespucio (Chile), el proyecto ferroviario EPC Ski (Noruega), el edificio Torre Caleido en Madrid (España) y, en lo relativo al sector sanitario, cabría señalar al Hospital Gustavo Fricke y al Hospital de Curicó; ambos en Chile.

Las cuentas por delante

Recientemente se han hecho públicas las cuentas de la compañía de los primeros nueve meses del presente año, 2025. Las cuentas reflejan el buen hacer de esta compañía centenaria y registran un EBITDA que se eleva un 30,3 por ciento, hasta alcanzar los 113,2 millones de euros.

A 30 de septiembre de este año, la cartera del grupo se sitúa en los 8.599,9 millones, una cifra un 1,4 por ciento superior a la de cierre del curso anterior, en 2024.