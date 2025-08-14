2.000 Santiagos Bernabeus: este es el área calcinada en el incendio de las Molezuelas, el más grande registrado desde 1968

El devastador incendio forestal que afecta a la comarca de Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora, ha superado las 37.000 hectáreas quemadas, según los últimos informes oficiales. Esta cifra representa una extensión superior a la superficie total del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que ocupa aproximadamente 3.050 hectáreas . Para poner en perspectiva la magnitud del desastre, el incendio ha destruido un área equivalente a más de 12 veces el tamaño de este aeropuerto, uno de los más grandes de Europa.

Otro referente en términos de superficie es el Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid. Con una extensión aproximada de 152.000 metros cuadrados , el incendio ha arrasado un área equivalente a más de 240 estadios de este tipo. Esta comparación resalta la magnitud del desastre y la pérdida de biodiversidad y recursos naturales en la región.

Además de la destrucción ambiental, el incendio ha provocado la evacuación de más de 1.000 personas y ha afectado gravemente a la fauna local. Las autoridades continúan trabajando en labores de extinción y en la evaluación de los daños. Se espera que las lluvias previstas en los próximos días puedan ayudar a controlar el fuego y mitigar los efectos del desastre.

Este trágico evento subraya la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para prevenir y combatir los incendios forestales, especialmente en zonas vulnerables como la comarca de Molezuelas. La colaboración entre administraciones, organizaciones medioambientales y la ciudadanía es esencial para proteger nuestros ecosistemas y evitar futuras tragedias de esta magnitud.