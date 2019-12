«La ropa reciclada se asocia a segunda mano o basura, y no es eso»

Todo empezó por una camisa nueva que a Adrián Colinas (A.C.) le hizo una rozadura. «Pensé si se podría hacer algo con buena calidad sin que te costara caro», dice. Y se lo propuso a Alejandro Méndez (A.M.) y Mariela Magaña (M.M.). Comenzaron a investigar hasta que dieron con el producto que querían, y nació Alexander&Hills (www.alexanderandhills.com), la marca de camisas en la que se utiliza tela cien por cien reciclada y tres botellas de plástico extraído del mar por prenda.

–¿Cuál es el proceso hasta llegar a la camisa?

–A.M.: Para la parte del hilo de poliéster se cogen botellas del mar, se trituran y de ahí se saca; y luego el algodón lo que utilizamos son restos textiles de otras marcas, se mezcla por colores para no utilizar tintes, se tritura y se saca hilo nuevo. Entonces se junta el poliéster con el algodón. En verano utilizamos más algodón y en las de invierno, un poco más de poliéster. Todo está hecho en España: los botones y el packaging son de Barcelona, el hilo y el tejido de Alicante, las tarjetas de Madrid...

–Ecológico, sostenible... ¿Es todo lo mismo?

–M.M.: Hay jaleo, todo se mete en la etiqueta de «eco». Como que queremos ayudar al planeta, pero no tenemos claro qué es qué. Sostenible no quiere decir reciclado, orgánico no quiere decir sostenible... Nuestro objetivo es que sea cien por cien reciclado, con cada camisa ahorramos 900 litros de agua usando retales de otras marcas que no se utilizan y como separamos los colores por tintes no hay que usar agua para teñir.

–A.M.: 900 litros es lo que una persona bebe en un año.

–A.C.: Llevamos ahorrados casi tres millones y medio de litros.

–M.M.: Hay mucho tejido orgánico y sostenible, pero poco reciclado al cien por cien. Mejor algo que nada, pero también hay mucho engaño de márketing: «Esto es reciclado». Y a lo mejor es un 5 por ciento reciclado.

–¿Es más caro producir así?

–A.C.: En las pruebas sí es más caro, porque es un producto que no existía y fue un reto hasta dar con lo que queríamos. Y puede ser más costoso por producir a nivel local, no por utilizar un material reciclado. Al final, los costes de mantener una fábrica, la luz, personal... Sale más caro que en Turquía, Egipto o Marruecos, entonces nos tiene que repercutir algo en el precio. Es verdad que también hemos visto fábricas fuera, en China, que son espectaculares, pero nos gusta hacerlo aquí por rapidez y porque contaminas menos.

–Algo de eso sí hay cuando se ven camisetas que cuestan cuatro o cinco euros...

–M.M.: Magia no hacen, si la camiseta vale 3 es que les ha costado menos de 50 céntimos. Sabemos que más o menos en Asia y utilizando un material normal puede costar una tercera parte que aquí. El consumidor también tiene que preocuparse en que a lo mejor gasta algo más, pero cuida el planeta...

–A.M.:... Con condiciones laborales y cuidando el planeta sale algo más caro, pero no puedes inflar el precio por márketing, por el hecho de ser reciclado. No todo el mundo puede comprar un abrigo de 500 euros. Se trata de buscar el precio justo.

–¿Qué sienten al ver el mar lleno de plásticos?

–A.M.: El verano pasado estuvimos en Manila, hubo tormenta y la montaña de basura que había en el paseo marítimo era más grande que una persona, dos o tres metros de plástico.

–M.M.: Tenemos un problema, pero ya estamos siendo más conscientes. Hemos tocado fondo, yo creo. Hace 20 años a nadie le preocupaba. Tengo un hermano que es seis años menor que yo y me ha enseñado a reciclar. Igual que llegan con la tecnología puesta, esto también lo llevan, y creo que a partir de ahora irá a mejor. Las generaciones que vienen están concienciadas, pero siguen pasando cosas como una vez con una mujer, que tocó la camisa, le había gustado el tacto, y cuando se enteró de que era reciclada dijo: «Qué asco».

–A.C.: No sé si se asocia a segunda mano, a basura, y no es eso.

–Es una cuestión de salud, además de por el planeta...

–A.M.: Está tan de moda ahora porque nos está afectando. Antes afectaba a los animales, al planeta... Ahora empezamos a ver microplásticos en los peces, nubes de contaminación...

–M.M.: Somos egoístas porque en las búsquedas de Google se ve cuando el Ayuntamiento cierra el acceso a Madrid por niveles altos de contaminación, de repente la contaminación es un problemón, pero si no salta la alerta, ya no es tan importante.