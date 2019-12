El ogro pedófilo de Recklinghausen

«No hay indicios en este momento que indiquen que el joven haya permanecido en la casa contra su voluntad», puede leerse en todos los medios alemanes que la policía declaraba el viernes a la agencia de noticias alemana DPA. «Hay algunos hechos que señalan que el joven habría permanecido allí de forma voluntaria durante largo tiempo», sigue la policía, que no quería dar más datos por cuestiones de protección de la víctima.

La declaración se producía después de que Marvin K. de 15 años, residente en Duisburgo y desaparecido desde 2017, fuese hallado en el armario en la casa de un hombre llamado Lars H., de 44, en la ciudad de Reicklinghausen, en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia y que en 2018 había sido condenado por posesión de pornografía infantil. La policía encontró al niño por casualidad, ya que estaban efectuando un registro en busca de más pornografía con menores. Asimismo, requisaron objetos técnicos y de almacenamiento de datos en los que sospechan podría haber fotos de niños. Al parecer en la casa se encontraba asimismo un hombre de 77 años que sería el padre del pedófilo y viviría en el mismo domicilio donde estuvo retenido el menor.

La madre del niño, Manuela B., que en el momento de la desaparición no convivía con la víctima, contradijo a la policía frente a los medios y ha asegurado que, tras verlo los diez minutos que le permitieron verlo, él le habría dicho: «Mamá, he estado dos años y medio encerrado, no he tenido aire fresco en todo el tiempo». Según la versión de la madre, estuvo totalmente descuidado y llevaba la misma ropa que el día que desapareció, por lo que asegura que esta Navidad le regalará ropa nueva. Además, le habría dicho que quería irse a casa con ella. «El hombre en la casa que fue hallado debe haberle manipulado», aseguraba Manuela B., que no sabe aún si podrá recuperar a su hijo, ya que un médico debe reconocerlo y emitir un dictamen.

La televisión RTL informaba que la casa habría estado en un estado muy caótico; así un reportero asegura que «en toda la vivienda huele a orina». Al parecer, los agentes sacaron cajas llenas de pañales que goteaban. Ya el lunes, el fiscal superior Christian Kuhnert explicó que los investigadores creen que el niño pasó los dos años que estuvo desaparecido encerrado en la casa. El menor desapareció el 11 de junio de 2017 del albergue en el que vivía a causa de, al parecer, no haber soportado la muerte de su padre, y no volvió más. Según el diario «Merkur» sus tutores notaron algo raro poco antes de su desaparición: que el niño tenía dinero y no se sabía su origen.

El psicólogo Sebastian Bartoscheck comentó al medio «Blick» que el joven podría haber declarado estar en la casa de forma voluntaria como forma de autodefensa. «Para la mente es difícil aceptar que se ha perdido el control», añade, por lo que el joven podría padecer el llamado síndrome de Estocolmo, que puede observarse en personas secuestradas.