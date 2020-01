El hotel que cuesta menos de un euro por noche, pero a cambio de algo más que el dinero

En la ciudad japonesa de Fukuoka, un empresario llamado Tetsuya Inoue, de 27 años, comenzó a dirigir un hotel que había heredado de su abuela. Sin embargo, el proyecto no terminaba de generar los suficientes ingresos económicos para la familia, así que Tetsuya decidió ingeniárselas para atraer más gente a su hotel.

Publicidad

Así decidió que bajaría el precio de una de las habitaciones menos utilizadas del hotel, la habitación número 8. El precio pasaría a ser de unos 100 yenes por noche en dicha habitación, aproximadamente un euro. Cualquiera podría pensar que es una decisión muy arriesgada a nivel económico y que generaría grandes pérdidas, pero nada más lejos de la realidad. El truco reside en que para poder alojarse en esa habitación y a ese precio debes autorizar que tu estancia pueda ser retransmitida en directo a través de Youtube.

Cada vez más son los jóvenes que muestran minuto a minuto, segundo a segundo sus viajes a lo largo y ancho del mundo, mediante plataformas como Instagram, Twitter o Youtube. De esta forma, la idea surgió después de que un youtuber británico se alojase en el hotel y retransmitiese a sus seguidores gran parte del tiempo que paso en el mismo. El empresario japonés pensó entonces en que podía ser un buen negocio aprovechar el gran uso de las redes sociales que hacen los jóvenes hoy en día.

A través del canal “One Dollar Hotel”, que cuenta ahora mismo con 13.000 suscriptores, cualquier persona del mundo podrá ver a los huéspedes en la habitación número 8. No obstante, hay ciertas reglas a la hora del directo. Solo transmite vídeo y no sonido, por lo que se tendrá en cuenta la privacidad de las llamadas de teléfono o conversaciones, además, las luces pueden apagarse y las cámaras no grabarán dentro del baño. Cuando la habitación esta vacía de inquilinos, la cámara retransmitirá el día a día de Tetsuya, mientras trabaja en la oficina del hotel.

Los viajeros también ven una opción interesante alojarse en el hotel, dado su precio. El lugar en el que se encuentra tan llamativo hotel, Fukuoka, fue nombrado hace poco como uno de los destinos obligatorios para el 2019. La ciudad costera es conocida por su increíble comida, aunque también fue el lugar de origen de la cadena japonesa Ichiran, conocida por el delicioso ramen de cerdo que preparan.