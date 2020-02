San Valentín 2020: la mejor venganza la ofrece un zoo de Estados Unidos

Solo quedan tres días para que sea San Valentín, el día de los enamorados. Muchas empresas esperan con ansias este día para tratar de sacar el mayor beneficio a costa de las parejas. Son muchas las que proponen viajes para dos, cenas románticas, regalos especiales para este día del año, y un sinfín de posibilidades que, en definitiva, buscan sorprender o enamorar más a tu pareja.

Sin embargo, no todo el mundo puede disfrutar de este día, al menos como enamorado. Son muchas las personas que pasaran un 14 de febrero sin nadie con quien compartirlo. Puede que la relación no haya acabado del todo bien y, por ello, busques alguna forma de vengarte de tu ex. Para todas estas personas, el zoológico de San Antonio de Texas ofrece un plan para aliviar las penas de una ruptura.

La opción que proponen es la de poner el nombre de tu ex pareja a una rata o cucaracha, que además servirá como alimento para los animales del recinto. Una opción que solo costará cinco dólares en el caso de escoger el insecto y 25$ en el caso de que cojas a la rata.

Así lo ha dado conocer el propio centro a través de sus redes sociales y de su página web. Para hacerlo solo hay que seguir una serie de sencillos pasos. Lo primero de todo es entrar en la web y navegar por ella hasta que llegues a una serie de botones donde podrás hacer una donación al centro. Una vez completado este proceso llega el momento de la verdad: darle un nombre a la cucaracha o rata en cuestión. Todo es completamente real y, de hecho, recibirás en tu correo electrónico un certificado que acredita en efecto el nombre del animal.

Pero no te encariñes mucho con tu cucaracha o rata, ya que servirá como alimento para un animal del centro en un evento llamado “Cry me a Cockroach”. No te preocupes tampoco si vives lejos del lugar, puesto que los responsables retransmitirán en directo a través de sus RR.SS el momento en el que tu cucaracha o rata es ingerido por otro animal.

En cualquier caso, el zoo de Texas ha decidido llevar a cabo esta acción inspirado en un zoo de Sidney, que el año pasado buscaba nombre para una serpiente marrón oriental. Después de numerosas propuestas resultó ganador un joven que había participado ofreciendo el nombre de su ex.

Visto el gran éxito logrado por este zoológico, el de San Antonio decidió seguir sus pasos y tener mayor presencia en redes, y parece que lo está consiguiendo.