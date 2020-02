Grafitea sobre el coche de su novio un mensaje viral de una traición: “Si era poliamor avisa antes”

“Hechos son amores y no buenas razones”, reza el refrán español. Y es que en vísperas de San Valentín los ánimos se calientan y lo que podría ser una historia de amor desemboca en despropósito al que rara vez acompaña un poco de humor. Pero, ¿y si tu pareja no se ha portado bien y no consigues dejarle un mensaje ni contactar con él? Pues esta chica argentina encontró la solución: Pintándoselo en el coche.

Y es que Twitter ha hecho viral la “discusión” mantenida por una pareja que debía haberse quedado en mensajes de móvil o privados en Facebook. Pero resulta que él, como se puede leer en letras grandes, mayúsculas y azules “como me bloqueaste te lo escribo acá!”. Ella deja claro que algún tipo de traición fue llevada a cabo por el susodicho y por eso se merece lo que le ha pasado. Una tuitera compartió en redes sociales las fotos de su vecino de aparcamiento: un coche blanco con grandes letras azules.

“la relación abierta es cuando los dos aceptan” y “Si era poliamor avisa antes”, son las dos perlas que dejó la chica a la vista de todos sobre el coche de su ahora ex novio. La vergonzosa situación se volvió viral en las redes sociales. A partir del jueves por la mañana, la publicación de Twitter de @laualbertini tenía más de 211 mil me gusta.