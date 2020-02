Arte en la piel

Los tatuajes han recorrido un largo camino hasta vivir una explosión que trasciende en el tiempo y que aumenta cada vez más en popularidad. Sus orígenes son milenarios, nacidos como señas de identidad de culturas distintas. Desde que pasaron de los ambientes carcelarios a las pasarelas de moda y a todo tipo de grupos demográficos en la mayoría de países occidentales, se han normalizado tanto que lo raro ahora es que no se tengan grabados en la piel. Desde 1996 en adelante, las cifras de los estudios de tatuajes no han hecho más que aumentar en todo el mundo. Si en nuestro país había aproximadamente 100, a poco más de 20 años la cifra asciende a unos 2.000. Las redes sociales y su popularidad entre deportistas de élite y grandes figuras de la música lo han convertido en un fenómeno global. Así es la moda. España es ya el sexto país del mundo donde el tatuaje se tiene más presente. De hecho, según las estimaciones de la Academia Española de Dermatología, uno de cada tres españoles de entre 18 y 35 años aproximadamente tiene al menos uno. Y no es un caso aislado: en los Estados Unidos, casi un tercio de los habitantes tiene arte dibujado. La generación millenial, sin lugar a dudas, con un 38% es la que más tatuajes posee. Por debajo está la generación X de entre los 30-45 años con un 32%. Seguidamente la Boomer y por último la Silent, que son los mayores de 65. Además, el que se hace tatuajes, ya puestos, se hace más de uno. Nos hemos vuelto unos inconformistas y la mayoría no estamos satisfechos con solo una pintada. Un cuarto de la población española tiene solo uno, por el contrario, los tres cuartos restantes poseen dos o más. Sin embargo, existe un dilema entre los tatuados. Sigue habiendo quien prefiere eliminar sus obras de arte, sobre todo por cuestiones laborales. Aproximadamente un 50% de los pacientes que decide pintarse la piel, más tarde opta por recurrir al borrado láser por este motivo, un 20% porque han dejado de sentirse identificados con el dibujo o ya no les gusta, otro 10% porque no están satisfechos con el resultado y el 20% restante por otros motivos. No obstante, siempre habrá quien se arrugará con ellos.

Publicidad