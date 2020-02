Se opera los labios y a punto está de quedarse ciega

Una joven de 25 años estuvo a punto de quedarse ciega por una infección después de inyectarse relleno en los labios, según informa el diario The Sun.

Publicidad

La joven, Jessica Myott, acudió a un salón de belleza en noviembre de 2018 para operarse los labios poniéndose relleno. Al día siguiente, se le empezó a hinchar el labio superior, aunque no le dio importancia. Pero un día después, se despertó con un dolor tan grande que necesitaba saber qué le sucedía. Fue de clínica en clínica para averiguarlo, pero todos le mandaron antibióticos

“Tomé el medicamento, pero por las noches no podía apenas respirar. Sabía que la infección se estaba extendiendo”, explica Myott. La joven estaba desesperada, lloraba porque nadie sabía lo que le sucedía ni le escuchaba, y sobre todo, tuvo miedo de quedarse ciega. “Sentía que tenía agua en el oído. Notaba ardor debajo del ojo”.

Pasaban los días y la situación de su labio iba empeorando. Hasta que llegó al hospital de Wythenshawe. “Mientras estábamos allí, mi labio superior explotó. Me pusieron un goteo intravenoso con antibióticos y me dijeron que tendría que operarme”, relata.

Los médicos tuvieron que hacerle tres drenajes por abscesos en el labio, que estuvo superando durante días hasta que fue dada de alta. El pus llegaba a los ojos de la infección. En julio de 2019, ya recuperada, acudió a una revisión médica donde le dijeron que podría volver a rellenarse los labios. Sin embargo, ahora la joven lo lamenta. “Antes no tenía miedo a nada, y ahora tengo incluso miedo de las agujas. Me dan ataques de pánico cuando me sacan sangre”.

Publicidad

La propietaria del salón de belleza garantiza que estuvieron en contacto constantemente con Jessica, que le dieron el reembolso completo del tratamiento y que si hubiera seguido sus recomendaciones no habría tenido una infección tan grave.