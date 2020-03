El Gobierno activa atención psicológica a víctimas de maltrato por Whatsapp

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un servicio de asistencia psicológica por Whatsapp para ayudar a las víctimas de violencia machista durante el periodo de confinamiento por el estado de alarma.

Las víctimas de maltrato podrán acceder a este servicio psicológico inmediato que se prestará vía mensajería instantánea (Whatsapp) a través de los teléfonos 682916136 y 682508507.

Esta medida se incluye en la guía de actuación para víctimas de violencia de género que ha elaborado el Ministerio de Igualdad para informar a las mujeres de cómo pueden actuar en distintas situaciones que puedan darse durante el periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

"En esta situación de estado de alarma, con las dificultades que añade el aislamiento en los hogares y el cierre de muchos servicios, desde el Ministerio de Igualdad queremos informar a todas las mujeres que puedan estar viviendo situaciones de violencia de las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia de género que siguen en marcha", indica Igualdad.

Tanto el teléfono 016 como el correo 016-online@mscbs.es siguen activos las 24 horas del día. Se presta en 52 idiomas y está adaptado para mujeres con discapacidad (www.telesor.es) y dispone de un servicio de interpretación visual (www.svisual,org).

Si la víctima se encuentra en una situación de emergencia debe llamar al 112, al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil) y si no puede realizar una llamada, puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, que envía una alerta con su ubicación a las fuerzas de seguridad.

Ante situación de peligro, ha de abandonar el domicilio si es posible y llamar a la policía: las mujeres que se encuentren en esta situación no serán sancionadas por no respetar el estado de alarma.

El Gobierno recuerda que los servicios de emergencia y acogida a víctimas de maltrato han sido declarado esenciales por lo que, si necesita un lugar en que alojarse debe hacer constar en su denuncia la necesidad de disponer un alojamiento temporal seguro.

Igualdad recomienda a la víctima que se encuentre en peligro y no pueda abandonar el domicilio que busque un lugar seguro en el que resguardarse y alertar a las fuerzas de seguridad. Y si ella no puede solicitar ayuda directamente, debe tratar de pedir a personas del entorno que lo hagan por ella.

En el caso de que el agresor tenga una orden de protección (comunicación o alejamiento) y la quebrante, la mujer ha de informar a su abogado y a su agente protector, porque se trata de un delito.

El Ministerio que dirige Irene Montero incide en que el servicio Atenpro se presta con normalidad y también los especiales de atención a víctimas que prestan ayuntamientos y comunidades autónomas, si bien se les recomienda consultar horarios en su página web o teléfono.

No se suspenderá la prestación económica que puedan percibir como víctimas con motivo del estado de alarma, salvo que se agote el derecho por haberla recibido al completo y las citas de renta activa de inserción del SEPE se han suspendido de momento.

Régimen de visitas

En cuanto a los regímenes de visitas de los hijos, Igualdad explica que si hay riesgo para el menor o la madre se puede solicitar al juzgado la suspensión cautelar durante el estado de alarma.

Se recomienda que el abogado remita al del progenitor no custodio una copia del escrito presentado en el juzgado y que en ese escrito se pida expresamente que mientras no haya respuesta judicial se dé por suspendido el régimen de visitas hasta que finalice el estado de alarma. Asimismo, se debería prever la propuesta de compesación de los días de visitas que no hayan sido disfrutados por el no custodio.

Igualdad subraya que se puede denunciar a un progenitor por incumplir el régimen de visitas aunque se esté en estado de alarma. EFE