Como muchos otros españoles, doy la bienvenida a la medidas que el Gobierno ha tomado y que permitirán en breve a los niños poder salir a la calle acompañados de un adulto. No obstante, creo se ha tardado demasiado en conceder este permiso y me parece además excesivamente restrictivo. En mi opinión, las medidas decretadas por el Gobierno durante el estado de alarma han sido demasiado estrictas con los niños.

En concreto, nunca entendí por qué alguien puede sacar a su perro a la calle, pero no se le concede permiso para salir con uno de sus hijos pequeños a hacer un recorrido similar. Quede claro que cuando hablo de salir con un niño, doy por supuesto que el adulto se asegurará de que el menor permanezca a su lado sin acercarse a otros grupos de personas.

¿Les parece peligroso un niño de la mano de su padre o madre paseando a solas por un parque? Por lo que se vió ayer, las autoridades sí que detectaban peligro, porque a primera hora no permitían esa actividad todavía. Por el contrario, sí que se daba permiso al menor para acompañar al adulto a hacer gestiones que se consideran necesarias como ir al supermercado, al banco, etc… Desde un punto de vista de riesgo de contagio, creo que cualquier microbiólogo, epidemiólogo o experto en sanidad pública coincidirá conmigo en que la segunda situación (niño en un establecimiento cerrado) es mucho más peligrosa que la primera (niño paseando al aire libre).

Además, no será obligatorio el uso de mascarilla para los niños cuando acompañen al adulto fuera de su casa, lo que aumenta todavía más el riesgo de contagio si los niños entran en un local cerrado. Aclaro que las mascarillas de uso habitual (no hablo de las de tipo filtrante) ofrecen muy poca protección al usuario, pero sí reducen bastante –si están bien colocadas– nuestra capacidad de contagio. Lo que no comprendo es por qué las autoridades competentes no imponen a estas alturas el uso obligatorio de mascarilla para poder ingresar en lugares pequeños y cerrados, como es el caso de muchos comercios de nuestras ciudades.

Y esto lo hago extensible tanto a los niños como a los adultos. En el caso de los niños, esta medida me parece todavía más necesaria, al tratarse del grupo de población menos susceptible al coronavirus y por tanto con más probabilidad de ser portador asintomático del microorganismo. Por supuesto, entiendo que no se obligue a la población a usar mascarilla si no se puede asegurar el suministro de estos elementos de protección. Por desgracia, me temo que estas limitaciones son las que condicionan las decisiones del Gobierno.

Decía al principio que el confinamiento decretado por el Gobierno me parece demasiado restrictivo. Lo explico con dos ejemplos. ¿Por qué se prohíbe todavía la práctica de deportes que se puedan realizar de manera individual y a la intemperie? ¿Cuál es el fundamento científico de prohibir a una familia que está recluida salir a dar un paseo de media hora por un lugar abierto, asegurando que no va a haber contacto con nadie? Realizar estas actividades durante la pandemia no será algo tan imprudente cuando muchos países de nuestro entorno las permiten.