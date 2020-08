«Ya estamos sobreaviso, sabemos lo que nos viene»

«Tenemos que hacer un esfuerzo ahora para controlar la trasmisión y llegar lo mejor posible a septiembre», dijo el jueves el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, teniendo en cuenta que con la vuelta al colegio el nivel de trasmisión crecerá ineludiblemente. Pero, por ahora, los datos constatan que no vamos por buen camino. En un solo mes se ha pasado de 263 casos diarios el 14 de julio, a 2.987 el 14 de agosto. ¿Estamos en el inicio de una segunda ola? ¿Puede compararse la curva de contagio actual con la de marzo? «De ninguna manera pueda compararse, pero la evolución nos tiene bastante preocupados», contesta el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emegencias Sanitarias (Semergen), Juan Jorge Fernández Armengol.

Las principales razones, argumenta, es que se diagnostican muchos más casos y los nuevos contagios se dan en su gran mayoría entre los jóvenes, con lo que la letalidad es de apenas un 0,31%. Armengol advierte, eso sí, que aunque de media la ocupación hospitalaria en España es de un 3%, podríamos llegar a situaciones de saturación si la curva sigue subiendo porque «van a aumentar los contagios secundarios de jóvenes a mayores». El presidente de Semergen aclara que «la alarma que se lanza desde la comunidad médica no va acompañada de un mensaje de miedo». «Solo describimos lo que está pasando, nos interesa que el sistema sanitario pueda responder, y ahora puede hacerlo. Pero el hecho de que se esté suspendido actividad programada, como ya está ocurriendo en ciertos hospitales, signifi ca que la asistencia se está deteriorando en otros aspectos», añade. Armengol subraya que «la imagen de España se está deteriorando», por lo que pide al Gobierno un plan de acción: «No me vale que estemos de vacaciones para no tomar medidas legislativas».

Desde la Comunidad Valenciana, el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y médico de familia en Alicante, Víctor Pedrera, alerta de que el número de nuevos contagios está aumentando de forma exponencial y prevé que, en breve, los hospitales empezarán a sentir la presión asistencial del principio de la pandemia. «Estamos entrando en la segunda ola», asegura. Por lo que respecta a la situación en los hospitales valencianos, señala que «la disponibilidad de material, sin ser la idónea, es mejor que en marzo» y, sobre todo, que el personal sanitario está «sobreaviso». «Ya sabemos lo que viene». Alerta de que en las residencias de mayores se va a agravar pronto la situación y que «lo peor está por venir». Y que a partir de octubre el coronavirus se unirá a las patologías respiratorias propias del invierno, que «deberán ser tratadas por los médicos como posibles casos de coronavirus, por lo que se disparará la petición de EPIs y PCR».

El doctor Jordi Vila, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y responsable de Microbiología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona, cree que la tendencia en Cataluña es favorable pese a que los datos en los últimos días vuelvan a arrojar dudas –el número de positivos ha repuntado y vuelve a superar el millar diarios–. A su parecer, este ligero incremento se debe al mayor control que se está haciendo –con la puesta en marcha de cribajes masivos– a la población en general. También en las residencias de la tercera edad, lo que ha permitido dar un respiro a los hospitales, que están lejos de estar tensionados. De hecho, tanto los ingresos como los pacientes en UCI están en línea descendente. Ahora mismo la presión hospitalaria es muy inferior al pico alcanzado en meses anteriores, y aunque «la tendencia de hospitalización es estable, hay una ligera tendencia ascendente».

El crecimiento de hospitalización en Andalucía es «muy sostenido», apunta por su parte Diego Vargas, director genera de asistencia sanitaria de la Junta de Sandalucía. Respecto a la atención primaria, afi rma, «se están haciendo unas 4.000 PCR diarias de media», «La situación es preocupante y engañosa si se miran los hospitales», lamenta sin embargo Saúl Ares, investigador en el departamento de Biología de Sistemas del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que alerta que, si no cambian las cosas, «faltan tres semanas para que se líe parda».