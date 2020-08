Hemos conocido un anticipo del informe de la ONG Médicos sin fronteras, relativo a lo sucedido durante la pandemia en 486 centros sociosanitarios, en particular residencias geriátricas. El relato es espeluznante, e interpela a una sociedad y a algunas administraciones con el Gobierno a la cabeza como «autoridad única», que no parece dieron la respuesta adecuada a la situación de emergencia sanitaria padecida: carencia de medios de protección y una imprevisión generalizada que colapsó el sistema sanitario y obligó a mantener a ancianos prácticamente encerrados en sus habitaciones para intentar contener la expansión del contagio, al no disponer de plazas hospitalarias para atenderles.

Así murieron no pocos de ellos, encerrados y en soledad. Se afirmó hasta la saciedad que «#saldríamos más fuertes», cuando se ocultan los muertos hasta ni siquiera contabilizarlos –unos 20.000–, mientras veíamos imágenes continuadas de aplausos en las UCI y los balcones. Ahora emerge otra oleada y no podemos pasar página y mirar para otro lado; debemos ser capaces de mirar al espejo de la verdad de lo sucedido, para poder ser auténticamente libres y afrontar el futuro con responsabilidad.

Para ello, una auditoría externa e independiente que acredite lo sucedido es una exigencia ética y política, cuando menos para que los errores y horrores que se denuncian no queden impunes y, ante todo, no vuelvan a producirse. Mientras esto no se haga, no «#saldremos más fuertes», sino todo lo contrario: más débiles social y moralmente.