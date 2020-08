Se rompe cinco costillas al ser arrollada por una ola en Canarias

Los vecinos les gritaban desde la orilla. Sabían que en las piscinas naturales de Gáldar, en Gran Canaria, no es aconsejable bañarse cuando están las mareas vivas. Pero nueve bañistas hicieron caso omiso y se refugiaron entre la zona rocosa en pleno rompeolas. Una de ellas se los llevó por delante. Parece milagroso que sólo haya dos chicas heridas, una de ellas con cinco costillas rotas y un pulmón perforado. La fuerza del agua era tremenda, había incluso un grupo que había colocado una sombrilla donde las olas llegaban con más fuerza. Imprudencias que pueden acabar en tragedia. Uno de los bañistas se queja de que nadie los alertó, mientras que los vecinos no entienden porque no cierran esas zonas cuando hay oleaje.