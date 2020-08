La vuelta al cole será presencial al menos hasta 2º de la ESO y habrá que llevar mascarilla desde los 6 años

La vuelta a las aulas será presencial. Al menos hasta 2º de la ESO, y los menores deberán llevar obligatoriamente mascarilla, según se ha acordado en la reunión mantenida entre los ministerios de Sanidad, Educación y las comunidades autónomas en el pacto de mínimos alcanzado para una vuelta a las aulas segura. “El acuerdo ha sido total y nos permite un marco que nos genera confianza, porque buscamos la tranquilidad de las familias”, ha dicho la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión. “Se dan las condiciones para la actividad presencial”, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El acuerdo alcanzado está recogido en 29 medidas y cinco recomendaciones sanitarias. De este modo, los centros estarán abiertos durante todo el año, se garantizará el servicio de comedor, y todos contarán con un coordinador Covid-19 “que esté familiarizada con todos los documentos de la pandemia”, ha dicho la ministra.

Este acuerdo será el punto de partida de la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo día 4, justo el mismo día en que comienza la vuelta al cole en Madrid y Navarra, según ha especificado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado que el plan pactado se incorporan muchas de las propuestas que ya incorporaba Madrid, “pero vemos que nuestro plan era más ambicioso. Nosotros queríamos la máxima seguridad, la máxima presencialidad y calidad de la educación y por eso hemos propuesto cosas que no aparecen en el documento estatal”. Ossorio se refiere así a las 100.000 pruebas a los docentes y personal de administración y servicio, un estudio serológico para conocer la situación madrileña al inicio del curso, pruebas periódicas para el personal de riesgo y los niños que tengan patologías. Asimismo ha añadido que Madrid ha previsto el espaciamiento de los alumnos dentro de las aulasy se ha bajado la ratio hasta 20 alumnos. “Las familias tienen que estar tranquilas porque este plan es muy serio”.

Cierre de centros sólo cuando haya muchos casos

El Gobierno considera que el cierre de centros educativos debe ser el “último recurso” en caso de brotes en las instalaciones y propone a las CC.AA que sean los servicios de salud pública los que valoren, en última instancia, el cierre de colegios en caso de transmisión comunitaria no controlada del coronavirus. La transmisión comunitaria no controlada se considera cuando se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número elevado de casos, tal y como avanzó LA RAZÓN.

“Los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo”, señala la ‘Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos’ preparada por el Ministerio de Sanidad.

“El cierre de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco efectivo y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje. En el momento actual se han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que permita un inicio del curso escolar lo más seguro posible”, justifica en su introducción el documento. Se considerará brote cualquier agrupación de dos o más casos con infección activa y, según señala Sanidad, los casos que aparezcan pueden ser muy variables. Se consideran tres escenarios posibles. El último es el mencionado de transmisión no controlada. El primer escenario, es el de brotes controlados o esporádicos (cadenas de transmisión están bien definidas). Esta situación se puede dar en un único grupo o, simultáneamente, en varios grupos deconvivencia estable que sean independientes. En esta situación, propone que se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales: aislamiento de los casos e identificación y cuarentena de los contactos de cada grupo o clase independiente.

El segundo escenario es el de brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica. Esta situación responde a la detección de casos en varios grupos o clases con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción delvirus en el centro escolar. En este caso, se estudiarán la relación existente entre los casos y se valorará la adopción de medidas adicionales como la ampliación del grupo/s que debe guardarcuarentena, cierre de clases o líneas.